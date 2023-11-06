«Нужно, чтобы серьезные парни вернулись и переломили ход сезона». Забитцер назвал трех лидеров «Юнайтед» — все они травмированы

Неожиданный выбор.

Марсель Забитцер, выступавший за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, впервые рассказал о времени, проведенном в английском клубе.

Сейчас австриец играет за дортмундскую «Боруссию», но он с радостью вспоминает месяцы в составе «красных дьяволов». Полузащитник сочувствует неудачному старту манкунианцев в новом сезоне, но, как он считает, это произошло из-за травм лидеров команды.

«Я очень позитивно оцениваю свое пребывание там и до сих пор общаюсь с несколькими парнями», — сказал Забитцер The Athletic.

«Спрашиваешь себя: «Что с ними происходит?» Много шума вокруг, результаты плохие, у них были поражения дома, что в прошлом сезоне казалось почти немыслимым. И все еще не решено, кто будет владельцем клуба. Вы видите, что это делает с командой. Мне их жаль, потому что они все хорошие ребята и очень жаждут успеха.

Каземиро, Люк Шоу и Лисандро Мартинес — лидеры, которые обеспечивают структуру и стабильность команды. Эрик тен Хаг предоставляет очень четкие планы матчей и схемы игры. Но если у вас отсутствует слишком много важных игроков, в результате происходит очень много изменений. Идеи с тактической доски теряются на поле. Игроки, выходящие на замены, не попадают в ритм, все процессы идут неправильно.

В Премьер-лиге и Лиге чемпионов нужны лучшие игроки. Сейчас все кажется немного утомительным и неопределенным. Им нужно, чтобы их серьезные парни появились и переломили ход сезона, но я верю, что все может быстро измениться, как только важные игроки вернутся».

«Юнайтед» потерпел пять поражений в Премьер-лиге в этом сезоне, а их шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов снизились после поражений от «Баварии» и «Галатасарая».

Каземиро, Шоу и Мартинес, которых Забитцер назвал главными двигателями команды, все травмированы. О возвращении Лисандро пока речи нет, но опорник и левый защитник по прогнозам могут вновь выйти на поле ближе к концу ноября.