United Tweets
Блог

«Нужно, чтобы серьезные парни вернулись и переломили ход сезона». Забитцер назвал трех лидеров «Юнайтед» — все они травмированы

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Клубы Клубы
Люк Шоу Люк Шоу
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Каземиро Каземиро
Марсель Забитцер Марсель Забитцер
Футбол Футбол

Неожиданный выбор.

Марсель Забитцер, выступавший за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, впервые рассказал о времени, проведенном в английском клубе.

Сейчас австриец играет за дортмундскую «Боруссию», но он с радостью вспоминает месяцы в составе «красных дьяволов». Полузащитник сочувствует неудачному старту манкунианцев в новом сезоне, но, как он считает, это произошло из-за травм лидеров команды.

«Я очень позитивно оцениваю свое пребывание там и до сих пор общаюсь с несколькими парнями», — сказал Забитцер The Athletic.

«Спрашиваешь себя: «Что с ними происходит?» Много шума вокруг, результаты плохие, у них были поражения дома, что в прошлом сезоне казалось почти немыслимым. И все еще не решено, кто будет владельцем клуба. Вы видите, что это делает с командой. Мне их жаль, потому что они все хорошие ребята и очень жаждут успеха.

Каземиро, Люк Шоу и Лисандро Мартинес — лидеры, которые обеспечивают структуру и стабильность команды. Эрик тен Хаг предоставляет очень четкие планы матчей и схемы игры. Но если у вас отсутствует слишком много важных игроков, в результате происходит очень много изменений. Идеи с тактической доски теряются на поле. Игроки, выходящие на замены, не попадают в ритм, все процессы идут неправильно.

В Премьер-лиге и Лиге чемпионов нужны лучшие игроки. Сейчас все кажется немного утомительным и неопределенным. Им нужно, чтобы их серьезные парни появились и переломили ход сезона, но я верю, что все может быстро измениться, как только важные игроки вернутся».

«Юнайтед» потерпел пять поражений в Премьер-лиге в этом сезоне, а их шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов снизились после поражений от «Баварии» и «Галатасарая».

Каземиро, Шоу и Мартинес, которых Забитцер назвал главными двигателями команды, все травмированы. О возвращении Лисандро пока речи нет, но опорник и левый защитник по прогнозам могут вновь выйти на поле ближе к концу ноября.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
полностью согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hezredow
Расмус

Решфорд недо игрок антоны

Моунт бруно

Каземиро

Шоу ван биссака

Лисандро варан / магуайр

Онана

Магуайр эсли будеть играть как сейчась то основной будеть он
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hezredow
Ответ Bego Yusupov
полностью согласен
Эсли эти игроки вернутся лисандро казе шоу то тогда можна зделать вывод после 5 матча уволить или оставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий