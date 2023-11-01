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🔥 «Астон Вилла» - более стабильный клуб, чем «Юнайтед». Даррен Бент уверен, что Эмери не заменит тен Хага

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Даррен Бент уверен, что Унаи Эмери не променяет «Астон Виллу» на «Манчестер Юнайтед».

«Он не покинет «Астон Виллу» сейчас. Он бы этого не сделал.

Darren Bent: Unai Emery appointment exciting for Aston Villa fans

В перспективе? Не с тем беспорядком, который сейчас там творится. Он не уйдет. Никаких шансов. В данный момент он находится в стабильном футбольном клубе, который движется в правильном направлении.

Я не знаю, что происходит в «Манчестер Юнайтед». Послушайте, «МЮ» - это более крупный клуб, я не сомневаюсь в этом, но сейчас «Астон Вилла» находится в более стабильном положении и выглядит лучше, чем они.

Сделает ли это Эдди Хоу? Точно нет», - заявил Бент.

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1 комментарий

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laukkanen
Абсолютно в точку. Эмери уже побывал в "русском МЮ"
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