🔥 «Астон Вилла» - более стабильный клуб, чем «Юнайтед». Даррен Бент уверен, что Эмери не заменит тен Хага
Даррен Бент уверен, что Унаи Эмери не променяет «Астон Виллу» на «Манчестер Юнайтед».
«Он не покинет «Астон Виллу» сейчас. Он бы этого не сделал.
В перспективе? Не с тем беспорядком, который сейчас там творится. Он не уйдет. Никаких шансов. В данный момент он находится в стабильном футбольном клубе, который движется в правильном направлении.
Я не знаю, что происходит в «Манчестер Юнайтед». Послушайте, «МЮ» - это более крупный клуб, я не сомневаюсь в этом, но сейчас «Астон Вилла» находится в более стабильном положении и выглядит лучше, чем они.
Сделает ли это Эдди Хоу? Точно нет», - заявил Бент.
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