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«Я чувствую, что он забьет «Сити». Хейлунд до сих пор не может забить в АПЛ, но фанаты не переживают

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Расмус Хейлунд в субботу продлил свою безголовую серию в матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

Молодой нападающий по-прежнему не имеет голов в АПЛ, но в Лиги чемпионов уже отметился тремя мячами.

'It'll click soon': Man United fan convinced Rasmus Hojlund is about to explode

Фанаты «Манчестер Юнайтед» уверены, что это лишь вопрос времени. Датчанин имеет полную поддержку со стороны болельщиков клуба.

💭 Rhyme Animal: «Он забьет против «Ман Сити» в это воскресенье. Я чувствую это».

💭 Madzo2007: «Он играл довольно хорошо с тех пор, как перешел к нам. Расмус скоро забьет».

💭 Gazautd18: «Ему не везет в лиге. В игре с «Шеффилдом» он мог бы сделать хет-трик. Я не слишком беспокоюсь об этом».

💭 Beachryan: «Он хорошо играет. Голы придут».

💭 11101: «У него хорошее движение и резкость. Я доволен им».

💭 Kafta: «Он хорошо играет. Я чувствую, что мы все еще не приспособились к игре с настоящим нападающим. Нам нужно больше его использовать».

2 комментария

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