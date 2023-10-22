«Я чувствую, что он забьет «Сити». Хейлунд до сих пор не может забить в АПЛ, но фанаты не переживают

Расмус Хейлунд в субботу продлил свою безголовую серию в матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

Молодой нападающий по-прежнему не имеет голов в АПЛ, но в Лиги чемпионов уже отметился тремя мячами.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» уверены, что это лишь вопрос времени. Датчанин имеет полную поддержку со стороны болельщиков клуба.

💭 Rhyme Animal: «Он забьет против «Ман Сити» в это воскресенье. Я чувствую это».

💭 Madzo2007: «Он играл довольно хорошо с тех пор, как перешел к нам. Расмус скоро забьет».

💭 Gazautd18: «Ему не везет в лиге. В игре с «Шеффилдом» он мог бы сделать хет-трик. Я не слишком беспокоюсь об этом».

💭 Beachryan: «Он хорошо играет. Голы придут».

💭 11101: «У него хорошее движение и резкость. Я доволен им».

💭 Kafta: «Он хорошо играет. Я чувствую, что мы все еще не приспособились к игре с настоящим нападающим. Нам нужно больше его использовать».