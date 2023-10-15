Сотрудники «Манчестер Юнайтед» «боятся худшего» после одобрения заявки сэра Джима Рэтклиффа

Есть свои интересы.

По данным Майка Кигана из Daily Mail, опасения из-за покупки сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед» появились не только среди болельщиков, но и у сотрудников.

Персонал «опасается худшего» на фоне слухов о том, что английский бизнесмен займется полной реструктуризацией клуба. Несмотря на то, что Глейзеры все равно останутся основными владельцами команды, спортивной составляющей, как сообщается, будет заниматься основатель INEOS. И это привело к серьезным опасениям среди сотрудников, даже на руководящем уровне, что они могут потерять работу.

В статье утверждается, что старшие сотрудники надеялись, что шейх Джассим выиграет гонку, поскольку под его руководством они скорее всего остались на своих постах. Рэтклифф же с большой вероятностью поставит на ключевые должности своих сотрудников. The Athletic уже сообщал, что англичанин рассматривает Пола Митчелла на роль спортивного директора.

Пока сэр Джим еще не вступил в должность. В четверг состоится собрание совета директоров, на котором должно пройти голосование, по результатам которого решится, позволят ли ему выкупить четверть манкунианского клуба.