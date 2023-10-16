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Фергюсону нравились Глейзеры. В 2013 году сэр Алекс объяснил свое отношение к владельцам «Юнайтед»

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История с продажей «Манчестер Юнайтед» сделала новый поворот. Из торгов вышел шейх Джассим, сообщил Фабрицио Романо. По данным инсайдера, Глейзеры отказались от предложения катарского банкира на сумму примерно в 7 млрд долларов.

Теперь главным, и единственным, претендентом на покупку «дьяволов» стал Джим Рэтклифф. Вероятно, скоро «МЮ» окажется в его руках. Конечно, если Глейзеров устроят условия, предложенные бизнесменом.

Болельщики «Юнайтед» откровенно устали от действий американских владельцев клуба. Об этом говорят многочисленные фанатские акции против руководства. А ведь когда-то о Глейзерах положительно отзывался сэр Алекс Фергюсон.

В интервью 2013 года менеджер говорил о том, что он ценит доверие, которое получает от американских владельцев. Самое время вспомнить слова Фергюсона.

«Глейзеры вам нравятся, потому что они оставили вам контроль. На самом деле не они контролируют клуб, а вы. Верно?» – спросил журналист у сэра Алекса. Тренер ответил откровенно:

«Они меня поддерживают, это главное. Думаю, человек всегда ценит людей, которые его поддерживают. В этом они очень хороши: все, что я просил, они выполняли».

Журналист задал менеджеру еще один вопрос: «Они капиталисты, а вы, безусловно, принадлежите к лейбористам. Как вы сочетаете восхищение суровым капитализмом с вашими политическими взглядами?»

«Поскольку они поддерживали тренера, они поддерживали и клуб. Посмотрите на улучшения, которые они принесли клубу. Посмотрите на тренировочную площадку, построенную Глейзерами. Это, вероятно, лучшая тренировочная база в Британии», – ответил сэр Алекс.

С момента интервью прошло 10 лет. Фергюсон уже давно не тренирует «Юнайтед», но американские владельцы все еще стоят у руля клуба. Впрочем, вскоре надоевшее фанатом руководство может расстаться с командой.

Как вам позиция Фергюсона?

3 комментария

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Мирзоанис Якубов
Как маркетологам Глейзерам реально цены нет. "МЮ" уже который год в жопе, но раз за разом возглавляет рейтинги по продажам атрибутики, доходам от рекламы и прочей коммерции. Но вот в футболе, как и остальные американские владельцы клубов, ничего не смыслят. Нужен или тренер с кохонес и репутацией (как Клопп в "Ливерпуле" или Артета в "Арсенале"), или тогда уже другие владельцы.
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#SharkTeam
Он был прав со своей стороны, потому что они выполняли все его пожелания и полностью ему все доверяли. Че скажет сделают, купят, все!
Тут кстати нет цитаты про сравнение с ситуацией ДО глейзеров от него же.
По факту проблема манЮ в том, что Глейзеры после ухода сафа продолжали и может быть продолжают искать такого же, который все умеет. Но увы
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surfing
Ответ #SharkTeam
Он был прав со своей стороны, потому что они выполняли все его пожелания и полностью ему все доверяли. Че скажет сделают, купят, все! Тут кстати нет цитаты про сравнение с ситуацией ДО глейзеров от него же. По факту проблема манЮ в том, что Глейзеры после ухода сафа продолжали и может быть продолжают искать такого же, который все умеет. Но увы
Дело в том, что после сафа им надо было поменять систему управления, тк таких людей больше нету как саф, он закрывал много должностей одновременно, а так же тогда был дэвид гилл, который был правой рукой сэра в управление клуба вне поле.
А после эдя был косячный, который вобще не шарит в футболе, хорошо бренд продает, и пошло поехало, вот и результат.
От части глейзеры не причем, они не шарят в футболе, у них другие интересы, их просто окружали неправильные и некомпетентные люди.
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