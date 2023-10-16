Фергюсону нравились Глейзеры. В 2013 году сэр Алекс объяснил свое отношение к владельцам «Юнайтед»

История с продажей «Манчестер Юнайтед» сделала новый поворот. Из торгов вышел шейх Джассим, сообщил Фабрицио Романо. По данным инсайдера, Глейзеры отказались от предложения катарского банкира на сумму примерно в 7 млрд долларов.

Теперь главным, и единственным, претендентом на покупку «дьяволов» стал Джим Рэтклифф. Вероятно, скоро «МЮ» окажется в его руках. Конечно, если Глейзеров устроят условия, предложенные бизнесменом.

Болельщики «Юнайтед» откровенно устали от действий американских владельцев клуба. Об этом говорят многочисленные фанатские акции против руководства. А ведь когда-то о Глейзерах положительно отзывался сэр Алекс Фергюсон.

В интервью 2013 года менеджер говорил о том, что он ценит доверие, которое получает от американских владельцев. Самое время вспомнить слова Фергюсона.

«Глейзеры вам нравятся, потому что они оставили вам контроль. На самом деле не они контролируют клуб, а вы. Верно?» – спросил журналист у сэра Алекса. Тренер ответил откровенно:

«Они меня поддерживают, это главное. Думаю, человек всегда ценит людей, которые его поддерживают. В этом они очень хороши: все, что я просил, они выполняли».

Журналист задал менеджеру еще один вопрос: «Они капиталисты, а вы, безусловно, принадлежите к лейбористам. Как вы сочетаете восхищение суровым капитализмом с вашими политическими взглядами?»

«Поскольку они поддерживали тренера, они поддерживали и клуб. Посмотрите на улучшения, которые они принесли клубу. Посмотрите на тренировочную площадку, построенную Глейзерами. Это, вероятно, лучшая тренировочная база в Британии», – ответил сэр Алекс.

С момента интервью прошло 10 лет. Фергюсон уже давно не тренирует «Юнайтед», но американские владельцы все еще стоят у руля клуба. Впрочем, вскоре надоевшее фанатом руководство может расстаться с командой.

Как вам позиция Фергюсона?