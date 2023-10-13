«На такое я бы никогда не согласился»: Хейлунд рассказал, как Тен Хаг повлиял на его трансфер в «МЮ»
Летом Хейлунд перебрался в «Юнайтед». За «дьяволов» датчанин провел восемь матчей, в которых забил три гола.
Расмус признался, что ключевую роль в его трансфере сыграл Тен Хаг.
Хейлунд рассказал о своем переходе в беседе с изданием Extrabladet:
«Я разговаривал с тренером [Тен Хагом] вплоть до того, как трансфер состоялся. Для меня было важно играть в футбол. Если бы мне сказали, что мне нужно перейти в «Манчестер Юнайтед», чтобы сидеть на скамейке до конца своих дней, я бы никогда не согласился.
Иногда я ловлю себя на том, что смотрю на футболку [«Манчестер Юнайтед»] и думаю: «Вау». Мне кажется, я всегда буду гордиться тем, что ношу эту футболку. Эти чувства я пытаюсь показать на поле».
Как вам игра Расмуса за «Юнайтед»?
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