«На такое я бы никогда не согласился»: Хейлунд рассказал, как Тен Хаг повлиял на его трансфер в «МЮ»

Летом Хейлунд перебрался в «Юнайтед». За «дьяволов» датчанин провел восемь матчей, в которых забил три гола.

Расмус признался, что ключевую роль в его трансфере сыграл Тен Хаг.

Хейлунд рассказал о своем переходе в беседе с изданием Extrabladet:

«Я разговаривал с тренером [Тен Хагом] вплоть до того, как трансфер состоялся. Для меня было важно играть в футбол. Если бы мне сказали, что мне нужно перейти в «Манчестер Юнайтед», чтобы сидеть на скамейке до конца своих дней, я бы никогда не согласился.

Иногда я ловлю себя на том, что смотрю на футболку [«Манчестер Юнайтед»] и думаю: «Вау». Мне кажется, я всегда буду гордиться тем, что ношу эту футболку. Эти чувства я пытаюсь показать на поле».

Как вам игра Расмуса за «Юнайтед»?