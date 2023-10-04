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🤦 «Кто, черт возьми, это покупает?» Рой Кин рассказал, какая покупка Дэвида Бекхэма выбесила его больше всего 😡

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Рой Кин вспомнил момент, когда усомнился в адекватности Дэвида Бекхэма. Это случилось еще во времена их совместной игры в «Манчестер Юнайтед» (1993-2003 г.).

Бекхэм до сих пор известен любовью к стильным вещам и джентльменскому образу, но одна покупка британца удивила даже Роя Кина, который в жизни видел много странных вещей.

«Он был первым, кто получил большие деньги. Дэвид безусловно изменил «уровень игры» на парковке - это точно.

Roy Keane fumed 'who the f*** buys that' after David Beckham's most outrageous Man Utd purchase | The Sun

Еще он купил причудливую ручку. Я подумал: «Кто, черт возьми, покупает ручку?» Кому нужна дорогая ручка? Часы, одежда и все такое - ладно, но кому нужна ручка?» - пожаловался Кин.

Странности в поведении Бекхэма отметил и сэр Алекс Фергюсон:

«Он изменился. В этом нет никаких сомнений. Такое внимание СМИ, которое он получал, становясь знаменитым, отличалось от того, что я хотел видеть.

David Beckham opens up on his relationship with Sir Alex Ferguson after 18 years - Mirror Online

Держать Дэвида на плаву стало еще сложнее. Он был симпатичным парнем, который получил слишком много общественного внимания».

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