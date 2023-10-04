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«Мы хотели оказать на него давление». Тренер «Галатасарая» назвал игрока «Юнайтед», который был целью турецкой команды

Каземиро Каземиро
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Их план сработал.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук, выступая после победы своей команды над «Манчестер Юнайтед» (3:2), рассказал, что дал своим игрокам наставление оказывать давление на одного из футболистов англичан.

«Мы испытываем настоящее счастье — турецкая команда обыграла здесь английскую команду. Победа со счетом 3:2, которая запомнится на долгие годы. Это важный результат для нас и всего турецкого футбола. Как следует из названия: «Галатасарай» — завоеватель Европы.

Мы хотели оказать давление на Каземиро в центре поля, используя Торрейру. Каан [Айхан] — игрок, который хорошо играет в обороне и без мяча. Мы хотели использовать их обоих вместе против Каземиро. Я думаю, Каан выполнил очень важную задачу. Он оказывал поддержку и всегда был на подхвате».

К несчастью для «красных дьяволов», план «Галатасарая» сработал, поскольку бразильский никак не мог помочь команде на протяжении большей части игры. Во втором тайме его удалили после двух желтых карточек, и теперь он пропустит следующую игру Лиги чемпионов.

3 комментария

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Дмитрий Илющенко
Никак план не сработал. Нормально смотрелся Каземиро, а за удаление спасибо Онана. Хоть бы матч посмотрели внимательно, прежде чем выводы делать
+2
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Михаил Мудров
каземиро тот еще бездарь конечно
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Lavinka
Логичнее было бы оказывать давление на Амрабата играющего на позиции лз .
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