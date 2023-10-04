«Мы хотели оказать на него давление». Тренер «Галатасарая» назвал игрока «Юнайтед», который был целью турецкой команды

Их план сработал.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук, выступая после победы своей команды над «Манчестер Юнайтед» (3:2), рассказал, что дал своим игрокам наставление оказывать давление на одного из футболистов англичан.

«Мы испытываем настоящее счастье — турецкая команда обыграла здесь английскую команду. Победа со счетом 3:2, которая запомнится на долгие годы. Это важный результат для нас и всего турецкого футбола. Как следует из названия: «Галатасарай» — завоеватель Европы.

Мы хотели оказать давление на Каземиро в центре поля, используя Торрейру. Каан [Айхан] — игрок, который хорошо играет в обороне и без мяча. Мы хотели использовать их обоих вместе против Каземиро. Я думаю, Каан выполнил очень важную задачу. Он оказывал поддержку и всегда был на подхвате».

К несчастью для «красных дьяволов», план «Галатасарая» сработал, поскольку бразильский никак не мог помочь команде на протяжении большей части игры. Во втором тайме его удалили после двух желтых карточек, и теперь он пропустит следующую игру Лиги чемпионов.