United Tweets
Блог

И все же история Санчо в «Юнайтед» подходит к концу. Апдейт от Фабрицио Романо

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Фабрицио Романо
Футбол Футбол

«У него есть два пути».

Проблема Джейдона Санчо так и остается нерешенной спустя месяц после его громкого выпада в адрес Эрика тен Хага. Вингер отказывается идти на попятную и упорно хранит молчание, несмотря на то, что его отстранили от работы с первой командой.

Естественно, начали ходить слухи, что англичанин может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, и вот Фабрицио Романо решил прояснить ситуацию.

В видео на своем канале на YouTube главный инсайдер футбольного мира сказал:

«Как я и говорил раньше, у Санчо него есть два пути: извиниться или уйти. Дело не только в Эрике тен Хаге, весь тренерский штаб и руководство требуют, чтобы игрок попросил прощения за свой поступок.

В противном случае январское трансферное окно выглядит очень реальным вариантом. Внутри клуба начались обсуждения его ухода, но пока нет конкретных деталей, так как сейчас только октябрь. Будет ли это Германия или что-то еще, аренда или продажа — еще неясно. Но уход Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в январское окно очень вероятен».

Как думаете, извинится ли вингер, чтобы получить еще один шанс, или дождется января и уйдет?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Сейчас только октябрь. До открытия ТО ещё 3 месяца. Впереди матчи с Сити, Ньюкаслом, Баварией, Ливерпулем и парой команд, которые по игре даже лучше, чем те, кто уже обыгрывал МЮ в этом сезоне.

До января второй стороны конфликта, то есть Тен Хага уже может и не быть на мостике, судя по ситуации на данный момент.

Так что Санчо лучше всего хранить молчание, не вестись на провокации, как Роналду с его интервью, не давать повода для расторжения контракта.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий