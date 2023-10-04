И все же история Санчо в «Юнайтед» подходит к концу. Апдейт от Фабрицио Романо

«У него есть два пути».

Проблема Джейдона Санчо так и остается нерешенной спустя месяц после его громкого выпада в адрес Эрика тен Хага. Вингер отказывается идти на попятную и упорно хранит молчание, несмотря на то, что его отстранили от работы с первой командой.

Естественно, начали ходить слухи, что англичанин может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, и вот Фабрицио Романо решил прояснить ситуацию.

В видео на своем канале на YouTube главный инсайдер футбольного мира сказал:

«Как я и говорил раньше, у Санчо него есть два пути: извиниться или уйти. Дело не только в Эрике тен Хаге, весь тренерский штаб и руководство требуют, чтобы игрок попросил прощения за свой поступок.

В противном случае январское трансферное окно выглядит очень реальным вариантом. Внутри клуба начались обсуждения его ухода, но пока нет конкретных деталей, так как сейчас только октябрь. Будет ли это Германия или что-то еще, аренда или продажа — еще неясно. Но уход Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в январское окно очень вероятен».

Как думаете, извинится ли вингер, чтобы получить еще один шанс, или дождется января и уйдет?