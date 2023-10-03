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У Санчо почти нет шансов остаться в «МЮ». Тен Хаг не пригласил его даже на барбекю с командой 🍖🙅

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Джейдон Санчо на грани ухода из «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что футболист покинет клуб в январе.

На днях Эрик тен Хаг организовал барбекю для основной команды «МЮ» - Санчо приглашен не был.

Sancho puts Man United career in doubt with Ten Hag spat

По информации Sky Sports Germany, наиболее вероятен вариант с уходом футболиста в аренду. Однако переезд в дортмундскую «Боруссию» маловероятен.

Ожидается, что одними из главных фаворитов на игрока станут «Барселона» и «Ливерпуль».

3 комментария

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danya29
Почему когда игрок выдает очень крутой сезон в клубе по типу БВБ, Лейпцига, Бенфики и тому подобных, переходя в топ клуб проседает зачастую очень сильно, есть конечно и примеры кто показывает такой же результат, но у большинства игроков этого уровня больше и не заметно
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Олег Петров
тен хаг конечно ещё тот чертоман.
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Александр Самбур
Ответ danya29
Почему когда игрок выдает очень крутой сезон в клубе по типу БВБ, Лейпцига, Бенфики и тому подобных, переходя в топ клуб проседает зачастую очень сильно, есть конечно и примеры кто показывает такой же результат, но у большинства игроков этого уровня больше и не заметно
уровень другой
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