У Санчо почти нет шансов остаться в «МЮ». Тен Хаг не пригласил его даже на барбекю с командой 🍖🙅

Джейдон Санчо на грани ухода из «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что футболист покинет клуб в январе.

На днях Эрик тен Хаг организовал барбекю для основной команды «МЮ» - Санчо приглашен не был.

По информации Sky Sports Germany, наиболее вероятен вариант с уходом футболиста в аренду. Однако переезд в дортмундскую «Боруссию» маловероятен.

Ожидается, что одними из главных фаворитов на игрока станут «Барселона» и «Ливерпуль».