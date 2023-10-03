У Санчо почти нет шансов остаться в «МЮ». Тен Хаг не пригласил его даже на барбекю с командой 🍖🙅
Джейдон Санчо на грани ухода из «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что футболист покинет клуб в январе.
На днях Эрик тен Хаг организовал барбекю для основной команды «МЮ» - Санчо приглашен не был.
По информации Sky Sports Germany, наиболее вероятен вариант с уходом футболиста в аренду. Однако переезд в дортмундскую «Боруссию» маловероятен.
Ожидается, что одними из главных фаворитов на игрока станут «Барселона» и «Ливерпуль».
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