Де Хеа переживает за «Юнайтед», несмотря ни на что. Давид поддержал экс-партнера, получившего травму

Большое сердце.

Давид Де Хеа поддержал Лисандро Мартинеса, который снова выбыл из игры перед матчем «Манчестер Юнайтед» против «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

«Красные дьяволы» возобновят свою борьбу за место в плей-офф главного европейского турнира во вторник, но им придется обойтись без еще одного защитника. В преддверии встречи с «Галатасараем» на «Олд Траффорд» у Эрика тен Хага много причин для головной боли, так как у его команды огромные потери в линии защиты. Серхио Регилон, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака и Лисандро Мартинес не могут помочь «дьяволам» из-за полученных травм. Аргентинский защитник сыграл пару матчей за манкунианцев на обезболивающих, но плохо залеченный перелом стопы, которую он получил в апреле, потребовал новой операции.

Экс-голкипер «Юнайтед» Де Хеа выложил в своих соцсетях поддерживающее обращение к своему бывшему товарищу по команде:

«Оставайся сильным, воин».

Де Хеа поддержал Мартинеса, несмотря на то, что несколько месяцев назад он ушел из клуба в качестве свободного агента, не согласившись с ролью игрока ротации. До этого он провел в «Манчестер Юнайтед» ни много ни мало 12 лет. В прошлом сезоне он стоял на воротах манкунианцев во всех матчах Премьер-лиги и выиграл «Золотую перчатку».

32-летний игрок, которого связывали с переездом в Саудовскую Аравию, по-прежнему остается свободным агентом, и, вполне вероятно, что это связано не только с его запросами, но и его жены.

Несмотря на несколько бесславный уход из «Манчестер Юнайтед», у Де Хеа все еще есть место в сердце для бывшего клуба, и, похоже, он внимательно следит за ними в этом сезоне.