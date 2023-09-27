На вопрос, близок ли к разрешению конфликт с Джейдоном Санчо, Эрик тен Хаг ответил журналистам: «Я не говорю о недоступных игроках».

Тренера «Манчестер Юнайтед» попросили объяснить, что происходит между ним и игроком, но он только добавил: «Я не знаю, это его дело».

Санчо назвал Тен Хага лжецом в социальных сетях после того, как тот не включил его в заявку из-за дисциплинарных проблем. После инцидента нападающий отказался извиняться, а недавно удалил свой аккаунт в социальных сетях.