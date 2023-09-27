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Эрик тен Хаг о Джейдоне Санчо: «Я не говорю о недоступных игроках»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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На вопрос, близок ли к разрешению конфликт с Джейдоном Санчо, Эрик тен Хаг ответил журналистам: «Я не говорю о недоступных игроках».

Тренера «Манчестер Юнайтед» попросили объяснить, что происходит между ним и игроком, но он только добавил: «Я не знаю, это его дело».

Санчо назвал Тен Хага лжецом в социальных сетях после того, как тот не включил его в заявку из-за дисциплинарных проблем. После инцидента нападающий отказался извиняться, а недавно удалил свой аккаунт в социальных сетях.

1 комментарий

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Ахма Начоо
Думаю карьере Санчо в МЮ пришёл конец, с учётом того результата который он показывал и отношения к делу всё отлично.
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