По данным ESPN, в «Манчестер Юнайтед» есть опасения, что Люк Шоу и Аарон Уан-Биссака не появятся на поле из-за травм как минимум до ноября.

Скорее всего они смогут вернуться на игру против «Эвертона» 25 ноября.

Последний раз Шоу играл за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Тоттенхэмом» 19 августа, тогда «красные дьяволы» потерпели поражение (0:2), а Люк получил мышечную травму и до сих пор не восстановился.

Ван-Биссака повредил подколенное сухожилие в матче с «Брайтоном» на прошлых выходных, игра тоже закончилась поражением для «МЮ» (1:3).

В этом сезоне у «Манчестер Юнайтед» много проблем и травм. Несмотря усиления в летнее трансферное окно, «красные дьяволы» стартовали неудачно.