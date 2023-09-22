⚡️ Де Хеа близок к завершению карьеры. Он хочет место в стартовом составе топ-клуба. Вариантов нет
По сообщениям The Guardian, Давид Де Хеа может закончить карьеру и-за отсутствия предложений от топ-клубов.
Испанец по-прежнему находится в статусе свободного агента. По слухам, финансовый момент не является ключевым для Де Хеа. Он уже отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии.
Де Хеа хочет попасть в большой клуб, который гарантирует ему место в стартовом составе.
Источники также сообщают, что игрок разочарован тем, как покинул «МЮ».
Кому предложите Де Хеа?
2023, Давид думает об окончании карьеры, Игорь ну разве что со сборной завязал, в статусе живой легенды по-прежнему в рамке.
Не в тему, просто как по-разному у всех