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⚡️ Де Хеа близок к завершению карьеры. Он хочет место в стартовом составе топ-клуба. Вариантов нет

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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По сообщениям The Guardian, Давид Де Хеа может закончить карьеру и-за отсутствия предложений от топ-клубов.

Испанец по-прежнему находится в статусе свободного агента. По слухам, финансовый момент не является ключевым для Де Хеа. Он уже отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии.

David De Gea likely to retire after Man United exit — reason revealed

Де Хеа хочет попасть в большой клуб, который гарантирует ему место в стартовом составе.

Источники также сообщают, что игрок разочарован тем, как покинул «МЮ».

Кому предложите Де Хеа?

2 комментария

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chicharitto
Сентябрь 2009, Давид дебютирует в основе Атлетико. Акинфеев 5 лет в основе цска, железобетонный вратарь в воротах сборной, взявшей бронзу ЧЕ2008.
2023, Давид думает об окончании карьеры, Игорь ну разве что со сборной завязал, в статусе живой легенды по-прежнему в рамке.
Не в тему, просто как по-разному у всех
+3
0
+3
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Red Line
а Давид не пробовал играть получше, и аппетиты по зарплате умерить?)
+1
0
+1
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