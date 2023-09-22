По сообщениям The Guardian, Давид Де Хеа может закончить карьеру и-за отсутствия предложений от топ-клубов.

Испанец по-прежнему находится в статусе свободного агента. По слухам, финансовый момент не является ключевым для Де Хеа. Он уже отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии.

Де Хеа хочет попасть в большой клуб, который гарантирует ему место в стартовом составе.

Источники также сообщают, что игрок разочарован тем, как покинул «МЮ».

Кому предложите Де Хеа?