7 комментариев

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Кто сможет заменить Тен Хага, если дела «МЮ» не пойдут в гору: называем кандидатов

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Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Грэм Поттер Грэм Поттер
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

Положение Эрика Тен Хага в «Манчестер Юнайтед» выглядит шатким, клуб может расстаться со специалистом если текущий сезон будет складываться неудачно. Несмотря на большие надежды и значительные инвестиции летом, команда столкнулась с трудностями на старте его второго сезона голландца в Манчестере.

Поражение со счетом 4:3 от мюнхенской «Баварии» в первом матче Лиги чемпионов 20 сентября стало третьим поражением подряд для «красных дьяволов». Из шести матчей Премьер-лиги и Лиги чемпионов со старта сезона «Манчестер Юнайтед» выиграл два и проиграл четыре.

Если результаты не улучшатся, и «МЮ» решит избавиться от Тен Хага, давайте посмотрим, кто может прийти ему на смену.

Грэм Поттер

В «Челси» искали замену Томасу Тухелю в начале прошлого сезона, и Поттер выглядел достойным кандидатом.

Он унаследовал неорганизованную команду, в январе клуб подписал ряд игроков, но казалось, что Поттер не контролировал ситуацию и не участвовал в решениях клуба по трансферам.

Послужной список Поттера в «Челси» выглядит мрачно. Он руководил командой в 31 матче, выиграл 12, проиграл 11 и сыграл вничью 8 из них. Его уволили в апреле 2023 года, и сейчас он без работы.

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Зерби может стать хорошей заменой Эрику тен Хагу, во многом благодаря его достижениям в «Брайтоне» с конца 2022 года.

Под его руководством «Брайтон» стабильно демонстрирует превосходство в Премьер-лиге. Тактическая хватка Де Зерби не только укрепила оборону «Брайтона», но и вдохнула жизнь в их атаку.

Его способность раскрывать таланты и развивать молодежь могли бы подойти «Манчестер Юнайтед».

Зинедин Зидан

Зидан, пожалуй, самый выдающийся тренер, который в настоящее время сидит без работы. Послужной список Зидана в «Реале», где он трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, демонстрирует его способность справляться с напряженными ситуациями и отвечать требованиям топ-клуба.

Его опыт и успехи в управлении звездной командой, очень похожей на «Манчестер Юнайтед», делают его лучшим кандидатом на эту роль. Кроме того, акцент Зидана на привлекательном, атакующем футболе соответствует историческому стилю клуба.

Харизма и лидерские качества Зидана могут принести гармонию в раздевалку, повысив командный дух и результативность.

А кого бы вы хотели видеть у руля «МЮ»?

7 комментариев

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SLEVIN
никто, тен Хага неуволят
+5
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+5
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Rad0
Зидан туда не пойдёт, даже если станет бомжом
+5
-1
+4
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Футмастер
Это всё бесполезно. Уже все поняли, что с этими владельцами ничерта не выйдет путного. Когда менеджмент убогий, то никакой тренер с игроками не зарешают.
+4
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+4
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Ложный Латераль
Что бы Зидан туда пошёл, кого нибудь придётся взять в заложники. А Дзерби кажется умным дядей, вряд ли повторит ошибку Поттера
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Cheldon
Сульшер свободен 💪 :)
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HappyVomb
До конца сезона его точно не уволят. Он сам набрал уже больше половины состава и ясно, что ему отвечать за результат
. Только полная потеря раздевалки и к примеру, вылет из группы в ЛЧ может стать причиной.
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Vagner_RU
Ответ SLEVIN
никто, тен Хага неуволят
правильно. 7Хаг скажет, что во всем виновато руководство клуба (плюс владельцы) и их благополучно уволят из клуба, а его оставят :D
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