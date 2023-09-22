7 комментариев

Положение Эрика Тен Хага в «Манчестер Юнайтед» выглядит шатким, клуб может расстаться со специалистом если текущий сезон будет складываться неудачно. Несмотря на большие надежды и значительные инвестиции летом, команда столкнулась с трудностями на старте его второго сезона голландца в Манчестере.

Поражение со счетом 4:3 от мюнхенской «Баварии» в первом матче Лиги чемпионов 20 сентября стало третьим поражением подряд для «красных дьяволов». Из шести матчей Премьер-лиги и Лиги чемпионов со старта сезона «Манчестер Юнайтед» выиграл два и проиграл четыре.

Если результаты не улучшатся, и «МЮ» решит избавиться от Тен Хага, давайте посмотрим, кто может прийти ему на смену.

Грэм Поттер

В «Челси» искали замену Томасу Тухелю в начале прошлого сезона, и Поттер выглядел достойным кандидатом.

Он унаследовал неорганизованную команду, в январе клуб подписал ряд игроков, но казалось, что Поттер не контролировал ситуацию и не участвовал в решениях клуба по трансферам.

Послужной список Поттера в «Челси» выглядит мрачно. Он руководил командой в 31 матче, выиграл 12, проиграл 11 и сыграл вничью 8 из них. Его уволили в апреле 2023 года, и сейчас он без работы.

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Зерби может стать хорошей заменой Эрику тен Хагу, во многом благодаря его достижениям в «Брайтоне» с конца 2022 года.

Под его руководством «Брайтон» стабильно демонстрирует превосходство в Премьер-лиге. Тактическая хватка Де Зерби не только укрепила оборону «Брайтона», но и вдохнула жизнь в их атаку.

Его способность раскрывать таланты и развивать молодежь могли бы подойти «Манчестер Юнайтед».

Зинедин Зидан

Зидан, пожалуй, самый выдающийся тренер, который в настоящее время сидит без работы. Послужной список Зидана в «Реале», где он трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, демонстрирует его способность справляться с напряженными ситуациями и отвечать требованиям топ-клуба.

Его опыт и успехи в управлении звездной командой, очень похожей на «Манчестер Юнайтед», делают его лучшим кандидатом на эту роль. Кроме того, акцент Зидана на привлекательном, атакующем футболе соответствует историческому стилю клуба.

Харизма и лидерские качества Зидана могут принести гармонию в раздевалку, повысив командный дух и результативность.

А кого бы вы хотели видеть у руля «МЮ»?