Конец истории?

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает, что Мэйсон Гринвуд вернется в состав команды, несмотря на то, что контракт с игроком все еще действует.

В феврале полиция Большого Манчестера прекратила расследование дела Гринвуда после обвинения в попытке изнасилования и нападении, так как ключевые свидетели отказались от своих показаний. После того как дело было закрыто, «Юнайтед» провел собственное внутреннее расследование и под давлением общественности решил, что лучшим решением для Гринвуда будет продолжить карьеру вдали от «Олд Траффорд».

В итоге нападающий перешел в «Хетафе» на правах аренды на сезон, но ходили слухи, что он может вернуться в «Юнайтед», если хорошо выступит в Испании.

Тем не менее генеральный директор манкунианцев Ричард Арнольд заявил обратное на встрече с сотрудниками клуба.

Как сообщает The Athletic, Арнольда напрямую спросили, может ли он пообещать персоналу, что Гринвуд не вернется в команду, на что он ответил, что «никто не ожидает, что Мэйсон будет играть за «Юнайтед».

Видимо, на этом история Мэйсона в «МЮ» все же закончена.