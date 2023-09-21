United Tweets
Блог

Гринвуд не вернется в «Юнайтед». По крайней мере так заявил гендир «красных дьяволов»

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Хетафе Хетафе
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Конец истории?

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает, что Мэйсон Гринвуд вернется в состав команды, несмотря на то, что контракт с игроком все еще действует.

В феврале полиция Большого Манчестера прекратила расследование дела Гринвуда после обвинения в попытке изнасилования и нападении, так как ключевые свидетели отказались от своих показаний. После того как дело было закрыто, «Юнайтед» провел собственное внутреннее расследование и под давлением общественности решил, что лучшим решением для Гринвуда будет продолжить карьеру вдали от «Олд Траффорд».

В итоге нападающий перешел в «Хетафе» на правах аренды на сезон, но ходили слухи, что он может вернуться в «Юнайтед», если хорошо выступит в Испании.

Тем не менее генеральный директор манкунианцев Ричард Арнольд заявил обратное на встрече с сотрудниками клуба.

Как сообщает The Athletic, Арнольда напрямую спросили, может ли он пообещать персоналу, что Гринвуд не вернется в команду, на что он ответил, что «никто не ожидает, что Мэйсон будет играть за «Юнайтед».

Видимо, на этом история Мэйсона в «МЮ» все же закончена.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmitriyshapel
Гнилое руководство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Он это и в официальном заявлении клуба сразу сказал, но некоторые тут свято верят, что вот он побегает за Хетафе и вернётся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий