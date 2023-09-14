У него есть тактика и он ее придерживается.

Во время сегодняшней предматчевой пресс-конференции главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага спросили о Джейдоне Санчо. Специалист не очень хочет обсуждать этого игрока, потому даже не произнес его фамилии:

«Я думаю, что все уже сказано. Состав у нас сильный, в хорошем расположении духа и хорошем настроении подходит к новому матчу».

Однако был еще один посыл, который захотел донести не только до прессы, но и для всех своих игроков Тен Хаг: «Строгость − это то, о чем меня попросил клуб. До прошлого сезона не было хорошей культуры, поэтому я установил хорошие стандарты, а теперь моя работа − контролировать их выполнение».

Получается, что тренер разработал общий для всех подход, а страдают лишь те игроки, которые не хотят его придерживаются. Так клуб остался без Криштиану Роналду, который публично проявил неуважение к тренеру и «Юнайтед», а теперь рискует потерять Санчо.