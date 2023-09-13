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Санчо заметили в Каррингтоне впервые после конфликта с Тен Хагом. Репортеры сумели сфотографировать игрока

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Санчо вернулся на тренировочную базу «Юнайтед», сообщает Daily Mail. Журналистам удалось запечатлеть Джейдона в Каррингтоне.

Незадолго до международного перерыва между англичанином и Тен Хагом возникли разногласия. Казалось, что конфликт приведет к тому, что Джейдон покинет «Юнайтед».

По сведениям The Athletic, «дьяволы» были готовы продать вингера в клубы из Саудовской Аравии и Турции. У первых «МЮ» запросил 65 млн фунтов за Джейдона, но футболист отклонил все поступающие запросы. Он хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

На днях футболист удалил пост, в котором ранее раскритиковал слова тренера. По данным Daily Mail, наладить отношения между Санчо и Тен Хагом помогало руководство «МЮ».

Закончится ли на этом конфликт тренера с игроком?

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