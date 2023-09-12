Пытаются найти компромисс.

По данным Daily Mail, футбольный директор «Юнайтед» Джон Мерто и CEO Ричард Арнольд лично находятся в центре переговоров по урегулированию конфликта между главным тренером Эриком тен Хагом и Джейдоном Санчо.

Будущее англичанина на «Олд Траффорд» стало туманным после того, как он публично опроверг слова тренера о том, что его отстранили от матча с «Арсеналом» за плохую работу на тренировках.

Вингер вернулся к работе с командой в начале недели после того, как игрокам, не участвующим в международных соревнованиях, был предоставлен выходной. В понедельник Тен Хаг должен был лично пообщаться с футболистом, но во всех остальных совместных «активностях» также участвуют Мерто и Арнольд.

В «МЮ» есть понимание того, что ситуация не простая для решения, и именно по этой причине в нее решило вмешаться руководство. Арнольд регулярно получает информацию о ходе переговоров, а роль Мерто называется как «более значительная».

Санчо уже удалил из социальных сетей сообщение, в котором отвергал утверждения Тен Хага. Это было расценено как первый шаг к решению проблемы, но пока неясно, будет ли игрок включен в состав команды на игру против «Брайтона».