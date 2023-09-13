Угадаете какой?

Харри Магуайр переживает тяжелый период своей карьеры: после назначения тен Хага в «Юнайтед» он плотно присел на скамейку да и в сборной, где его очень ценят, дела идут не лучшим образом. В заключительном матче международного перерыва Англия могла всухую победить Шотландию, но во втором тайме защитник случайно закатил мяч в свои ворота в попытке остановить атаку.

В итоге встреча все равно завершилась уверенным выигрышем команды Саутгейта (3:1), но Харри стал, возможно, главным антигероем матча. После финального свистка журналисты спросили Стива Кларка, был бы он рад, если бы Харри был в его команде, учитывая, что он и забил единственный гол за шотландцев. Ответ главного тренера, пожалуй, не нуждается в переводе.

Бедняга Харри. Но хотя бы человек-паук на его стороне.