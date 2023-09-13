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Тренера сборной Шотландии спросили, хотел бы он видеть Магуайра в своей команде. Ответ был однозначным

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Угадаете какой?

Харри Магуайр переживает тяжелый период своей карьеры: после назначения тен Хага в «Юнайтед» он плотно присел на скамейку да и в сборной, где его очень ценят, дела идут не лучшим образом. В заключительном матче международного перерыва Англия могла всухую победить Шотландию, но во втором тайме защитник случайно закатил мяч в свои ворота в попытке остановить атаку.

В итоге встреча все равно завершилась уверенным выигрышем команды Саутгейта (3:1), но Харри стал, возможно, главным антигероем матча. После финального свистка журналисты спросили Стива Кларка, был бы он рад, если бы Харри был в его команде, учитывая, что он и забил единственный гол за шотландцев. Ответ главного тренера, пожалуй, не нуждается в переводе.

Бедняга Харри. Но хотя бы человек-паук на его стороне.

3 комментария

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BiVG
Я думаю его даже Леха со Двора не хотел бы видеть в своей команде
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Газонокосильщик Хави
Ответ BiVG
Я думаю его даже Леха со Двора не хотел бы видеть в своей команде
думал сказать, что как самого толстого Леха бы его поставил на ворота.
А потом вспомнил самый заплюсованный англоязычный комментарий в подборке его хайлайтов.
Что-то в духе:
Не важно за какую сторону.
Гол есть гол.
+3
0
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