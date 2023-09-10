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😱 Тен Хаг шокирован отношением Санчо к критике. Голландец готов отпустить игрока из «Юнайтед»

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Британские СМИ пишут, что Эрик тен Хаг шокирован отношением Джейдона Санчо к его критике.

Ситуация внутри клуба обострилась. И это прошло не так, как рассчитывал голландский наставник, когда раскритиковал работу Санчо на тренировках.

Напомним, что тен Хаг заявил, что уровень Санчо не соответствует стандартам «Юнайтед». 23-летний игрок ответил на слова тренера в соцсетях.

Санчо считает, что его сделали «козлом отпущения» и ставит под сомнение реальные причины, по которым голландец оставил его на скамейке запасных в матче с «Арсеналом».

По данным Mirror, тен Хаг надеялся, что его послематчевая критика в адрес Санчо послужит мотивацией для игрока, чтобы улучшить свою игру.

Голландский тренер был ошеломлен отношением англичанина к его словам.

Источник сообщает, что тен Хаг позволил бы игроку уехать в Саудовскую Аравию, если эта ситуация случилась бы немного раньше.

1 комментарий

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Real_v_dushe
Если это так, то 7хаг либо совсем тупой физрук, либо намеренно прикидывается дурачком и сливает журналистам такое вот лицемерие.
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