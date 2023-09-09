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Игроки «Юнайтед» возглавляют гонку бомбардиров квалификации Евро-2024. Оставили позади Кейна и Мбаппе

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Осталось перенести эти результаты в Премьер-лигу.

Скотт Мактоминей и Расмус Хейлунд на данный момент являются лучшими бомбардирами квалификационных матчей Евро-2024 наряду с Ромелу Лукаку.

В марте Мактоминей оформил два дубля подряд: в матчах против Кипра и Испании. Еще один его гол залетел в ворота Грузии 20 июня, а в текущий международный перерыв шотландец вновь заколотил мяч Кипру.

Полузащитник не демонстрирует такую результативность в составе «Юнайтед», так как большую часть времени проводит на скамейке. Тен Хаг видит в нем ценного игрока, но не считает его ключевым, поэтому, вероятно, в скором времени шотландец может покинуть клуб.

Хейлунд не смог забить в сентябрьском матче, но при этом у него на счету голы Словении в июне, а в марте он сделал дубль в ворота Словении и хет-трик в матче с Финляндией.

Датчанин дебютировал за «Юнайтед» только в последнем матче Премьер-лиги перед перерывом, так как он восстанавливался от травмы, полученной в «Аталанте». Главный тренер и клуб возлагают на форварда большие надежды, но пока его карьера в «красных дьяволах» только начинается.

Сборная Шотландии уже отыграла все свои сентябрьские матчи, но у еще Хейлунда есть шанс увеличить свой результат, пока не вернулся клубный футбол. 10 сентября сборная Дании снова встретится с любимым клиентом Расмуса — Финляндией.

 

1 комментарий

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Cheldon
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coca boom
Ответ Cheldon
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как фан МЮ, частично соглашусь
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