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Эрик тен Хаг объяснил, почему Санчо не попал в заявку на матч против «Арсенала». Дело вовсе не в травме

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Ох, Джейдон...

Эрик тен Хаг рассказал, почему он не включил Джейдона Санчо в заявку «Юнайтед» на матч с «Арсеналом».

Он подтвердил, что англичанин не травмирован, заявив журналистам после игры:

«Мы не выбрали его из-за результатов на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно становиться лучше каждый день. У нас есть выбор в атакующей линии, и мы выбрали лучших на сегодняшний матч».

Это действительно тревожный знак для Санчо, чья форма, похоже, вновь пошла на спад в начале сезона. Будем надеяться, что с англичанином не повторится история прошлого года, когда его исключили из состава после первых недель прошлого сезона. По наставлению тен Хага Джейдон занимался индивидуально в Нидерландах, прежде чем он вновь получил возможность выступать за «Юнайтед».

Посмотрим, как сложатся дела у нападающего в новом сезоне...

13 комментариев

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MU-SAF. Scorp.
Не знаю, но Санчо на предсезонке очень хорошо двигался и форма у него была хорошая. Мне кажется здесь что-то уже личное. ((
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А.В. Бубнов
Пусть объяснит почему Холодильника выпуатил в поле пастись?
+4
0
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Леонид Ботвинник
Если вы выбрали лучших на сегодняшний матч, то действительно дела плохи.
+1
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Ynikum
МЮ продолжает в защите выстраивать стенку мешая вратарю в то время как Арсенал держит игроков каждый каждого на своей половине поля не давая развить атаку. И так по старинке играет только МЮ.
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sLp
Исходя из тех отрезков игры, которые проводил Санчо,я почему-то думал,что он наоборот набирает форму, местами был очень неплох. С замены выходил-нападение выглядело живее. А оказывается вот оно что... Правда Санчо уже публично ответил и сказал,что все не так,как говорит Тен Хаг. Надеюсь не будет нового конфликта в команде...
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Alex Pog
Ответ Ложный Латераль
Лицемер Тен Хаг ведёт свои подковёрные игры. Как только кто то ему не нравится, сразу то начинает через медиа его выдворять показывая плохим. Карма уже возвращается, к декабрю шарлатана уволять
так а Санчо феерит или что? подковерно или нет, но пока Тен Хаг правильно определяет слабые звенья в команде.
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Джон Харпер
Дело в том что бы погоняли лысого!
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Джон Харпер
Единомышленники Seven Хаага Ваше время пришло!
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Ernest Imamov
то есть Санчо был хуже Антони? Рассказывай
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Руслан Саидов
Не приятно слышать от тренера, что ты худший игрок в команде, так он его вообще угробит морально, что тренеры уже не помогут духом слабому игроку
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Руслан1313
Блин ну он в любом случае по лучше будет Антони, который вчера то и делал принимал мяч, сразу же крутился вокруг себя и отдавал назад...
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Alexander Tryapyshko
Ответ А.В. Бубнов
Пусть объяснит почему Холодильника выпуатил в поле пастись?
может потому что больше некого было, не?
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