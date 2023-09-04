13 комментариев

Ох, Джейдон...

Эрик тен Хаг рассказал, почему он не включил Джейдона Санчо в заявку «Юнайтед» на матч с «Арсеналом».

Он подтвердил, что англичанин не травмирован, заявив журналистам после игры:

«Мы не выбрали его из-за результатов на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно становиться лучше каждый день. У нас есть выбор в атакующей линии, и мы выбрали лучших на сегодняшний матч».

Это действительно тревожный знак для Санчо, чья форма, похоже, вновь пошла на спад в начале сезона. Будем надеяться, что с англичанином не повторится история прошлого года, когда его исключили из состава после первых недель прошлого сезона. По наставлению тен Хага Джейдон занимался индивидуально в Нидерландах, прежде чем он вновь получил возможность выступать за «Юнайтед».

Посмотрим, как сложатся дела у нападающего в новом сезоне...