Даже раньше знаменитого «Here we go».

Фред первым публично подтвердил скорый переход голкипера «Фенербахче» Алтая Байындыра в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник, выступающий сейчас за турецкий клуб, сказал журналистам в традиционном послематчевом интервью.

«Я пожелал Алтаю удачи, когда он ушел. Он присоединится к отличной команде. Алтай будет очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Я предложил ему несколько районов, где он мог бы жить, и рассказал, что там часто идут сильные дожди».

Фабрицио Романо даже запостил слова Фреда как подтверждение трансфера:

Турецкий голкипер несколько дней назад прилетел в Англию на медобследование, и в скором времени он должен стать частью «красных дьяволов». Ему предстоит заменить Дина Хендерсона, который должен перейти в «Кристал Пэлас» в ближайшие дни. Эрик тен Хаг настаивал на его подписании после того, как Том Хитон получил травму.

25-летний игрок провел за «Фенербахче» 145 матчей, в 44 из них сохранив ворота нетронутыми.