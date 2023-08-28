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«Я думаю, это отличная новость для фанатов «Юнайтед». Фабрицио Романо намекает на исход саги о продаже клуба

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Наберемся терпения.

Уже совсем скоро стукнет год, как «Юнайтед» выставлен на продажу. На клуб моментально нашлось несколько потенциальных покупателей, но никто из них не смог удовлетворить аппетиты Глейзеров, которые требовали £6 млрд.

В гонке остались двое: шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф готовы были приблизиться к запрашиваемой сумме. Однако новостей о каком-то продвижении в переговорах не слышно уже несколько месяцев, что страшно разочаровывает фанатов «красных дьяволов». Но трансферный гуру Фабрицио Романо намекнул, что в скором времени у клуба все же может появиться новый владелец.

«Близкие к шейху Джассиму источники не хотят комментировать что-либо, связанное с покупкой клуба. Я думаю, это отличная новость для фанатов «Юнайтед», — сказал журналист в трансляции для YouTube-канала United Stand. — Лучшая работа происходит в тишине, и, как я понимаю, именно этим они и занимаются со стороны шейха Джассима. Они не хотят называть сентябрь, октябрь или ноябрь, они хотят молчать и работать. Так что сейчас стоит дождаться конца трансферного окна, и там уже мы увидим».

Этот сезон обещает быть насыщенным...

3 комментария

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Руслан1313
Будем надеться на авторитет Романо, хотя логику не совсем улавливаю между молчанием окружения шейха и хорошей новостью для болельщиков.
+1
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aya
Держим кулачки!
0
0
0
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