«Я думаю, это отличная новость для фанатов «Юнайтед». Фабрицио Романо намекает на исход саги о продаже клуба
Наберемся терпения.
Уже совсем скоро стукнет год, как «Юнайтед» выставлен на продажу. На клуб моментально нашлось несколько потенциальных покупателей, но никто из них не смог удовлетворить аппетиты Глейзеров, которые требовали £6 млрд.
В гонке остались двое: шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф готовы были приблизиться к запрашиваемой сумме. Однако новостей о каком-то продвижении в переговорах не слышно уже несколько месяцев, что страшно разочаровывает фанатов «красных дьяволов». Но трансферный гуру Фабрицио Романо намекнул, что в скором времени у клуба все же может появиться новый владелец.
«Близкие к шейху Джассиму источники не хотят комментировать что-либо, связанное с покупкой клуба. Я думаю, это отличная новость для фанатов «Юнайтед», — сказал журналист в трансляции для YouTube-канала United Stand. — Лучшая работа происходит в тишине, и, как я понимаю, именно этим они и занимаются со стороны шейха Джассима. Они не хотят называть сентябрь, октябрь или ноябрь, они хотят молчать и работать. Так что сейчас стоит дождаться конца трансферного окна, и там уже мы увидим».
Этот сезон обещает быть насыщенным...
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