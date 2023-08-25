По данным ESPN, Люк Шоу может выбыть из строя на длительный период из-за недавней мышечной травмы.

Несмотря на то, что в первоначальных сообщениях говорилось, что он будет отсутствовать на «недели», теперь есть опасения, что левый защитник может отсутствовать до ноября.

Это означает, что он потенциально может пропустить два месяца игр и более 10 матчей за «Манчестер Юнайтед».

Тайрел Маласия также получил травму, в результате чего у «Манчестер Юнайтед» осталось очень мало вариантов на позиции левого защитника.

В пятницу (25 августа) Эрик тен Хаг также сообщил, что травма Шоу серьезнее, чем у Мэйсона Маунта, который, как ожидается, потенциально выбывает из игры до конца сентября.