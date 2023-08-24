На пресс-конференции перед встречей с «Ноттингем Форест» у Тен Хага спросили, не является ли игра полузащиты проблемой «Юнайтед». Тренер с таким мнением не согласился:

«Всегда нужно проводить общий анализ, эта оценка неверна».

Тен Хаг назвал две проблемные зоны в игре «красных дьяволов»:

«Речь скорее идет о защите и атаке. Поэтому мы были так открыты в последних матчах. Полузащита тут ни при чем. И я уже подчеркивал эту сразу после игры.

Если вы посмотрите на показатели Каземиро, то увидите, что он полностью в форме. У меня нет никаких сомнений в том, что полузащитники смогут выступить на необходимом уровне».

Ранее Джейми Каррагер говорил о проблемах «Юнайтед» в полузащите. Экс-игрок «Ливерпуля» заявил, что Каземиро плохо начал сезон. Другие эксперты обращали внимание на лишний вес бразильца.

А как вам игра полузащиты «МЮ»?