8 комментариев

Но пока — ждем...

Согласно информации от статистического сайта FotMob, после двух туров чемпионата «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в Премьер-лиге по количеству больших моментов.

У «красных дьяволов» на счету 6 явных голевых моментов в двух матчах, и только «Брайтон» (9) и «Ньюкасл» (8) могут похвастаться большим количеством.

Однако, несмотря на свою креативность, команда тен Хага забила всего один гол с начала сезона Премьер-лиги. Эта статистика наглядно демонстрирует, почему «Юнайтед» отчаянно нуждается в скором возвращении Расмуса Хейлунда, — манкунианцы регулярно создают моменты, но пока у них нет надежной «девятки», чтобы реализовывать их.

Датский нападающий все еще не дебютировал за свою новую команду из-за травмы спины, полученной во время предсезонки с «Аталантой». Ожидается, что он должен окончательно восстановиться в сентябре.