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Результаты «Юнайтед» должны серьезно улучшиться после восстановления Хейлунда. Статистика это доказывает 📊

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Но пока — ждем...

Согласно информации от статистического сайта FotMob, после двух туров чемпионата «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в Премьер-лиге по количеству больших моментов.

У «красных дьяволов» на счету 6 явных голевых моментов в двух матчах, и только «Брайтон» (9) и «Ньюкасл» (8) могут похвастаться большим количеством.

Однако, несмотря на свою креативность, команда тен Хага забила всего один гол с начала сезона Премьер-лиги. Эта статистика наглядно демонстрирует, почему «Юнайтед» отчаянно нуждается в скором возвращении Расмуса Хейлунда, — манкунианцы регулярно создают моменты, но пока у них нет надежной «девятки», чтобы реализовывать их. 

Датский нападающий все еще не дебютировал за свою новую команду из-за травмы спины, полученной во время предсезонки с «Аталантой». Ожидается, что он должен окончательно восстановиться в сентябре.

8 комментариев

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Ложный Латераль
Если честно, больше похоже на самовнушение. Сначала заставляют людей поверить, что малое количество голов за Аталанту - это проблема созидательности Аталанты, и в МЮ датчанин будет много забивать.

Теперь сами себя убеждают, что человек вернётся с травмы и сразу МЮ заиграет. Даже здоровому футболисту нужна адаптация, а тут ещё и травму долечивать.

Плюс где гарантия, что те 6 голевых моментов которые МЮ создал за две игры будут и при новом игроке в схеме?

Слишком много "если".
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+3
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Амир Ким
Ответ Ложный Латераль
Если честно, больше похоже на самовнушение. Сначала заставляют людей поверить, что малое количество голов за Аталанту - это проблема созидательности Аталанты, и в МЮ датчанин будет много забивать. Теперь сами себя убеждают, что человек вернётся с травмы и сразу МЮ заиграет. Даже здоровому футболисту нужна адаптация, а тут ещё и травму долечивать. Плюс где гарантия, что те 6 голевых моментов которые МЮ создал за две игры будут и при новом игроке в схеме? Слишком много "если".
Он сыграл 1800 минут и забил 9 голов, это чистыми примерно 18 матчей если бы он играл регулярно без замены, получается у него 0.5 голов за матч, при том что он просидел в лавке и выходил вторым форвардом.
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dimsdims
А когда Хойлун поправится — вообще заживём!
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Waititi
Как Хейлунд может улучшить физическую форму команды, за них бегать будет ?
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aya
Ждем с нетерпением!
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Амир Ким
Ответ Ложный Латераль
Если честно, больше похоже на самовнушение. Сначала заставляют людей поверить, что малое количество голов за Аталанту - это проблема созидательности Аталанты, и в МЮ датчанин будет много забивать. Теперь сами себя убеждают, что человек вернётся с травмы и сразу МЮ заиграет. Даже здоровому футболисту нужна адаптация, а тут ещё и травму долечивать. Плюс где гарантия, что те 6 голевых моментов которые МЮ создал за две игры будут и при новом игроке в схеме? Слишком много "если".
Не могу сказать что он будет монстром на уровне Холланда, но в любом случае нужен чистая девятка, а не Рэш которого нужно сместить налево.
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Ложный Латераль
Ответ Амир Ким
Он сыграл 1800 минут и забил 9 голов, это чистыми примерно 18 матчей если бы он играл регулярно без замены, получается у него 0.5 голов за матч, при том что он просидел в лавке и выходил вторым форвардом.
Ну да, всякое может быть
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Bego Yusupov
Ответ Waititi
Как Хейлунд может улучшить физическую форму команды, за них бегать будет ?
у нас реализации не хватает так что может ещё как
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