Фред, после своего перехода в «Фенербахче», написал в Твиттере прощальное сообщение для фанатов.

«Спасибо за все, «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня завершается один из самых красивых этапов в моей карьере. Я жил мечтой носить футболку одного из крупнейших клубов мира. Переживая взлеты и падения, я ухожу с убеждением, что всегда выкладывался по максимуму на всех тренировках и играх.

«Это были пять лет настоящей мечты для меня и моей семьи. Я буду вечно благодарен за эту возможность. Навсегда красный!»

«Манчестер Юнайтед» договорился с турецким клубом о продаже Фреда за общую сумму около 15 миллионов евро.