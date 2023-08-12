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«Навсегда красный»: Фред написал эмоциональное сообщение фанатам «МЮ» после ухода

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Фред, после своего перехода в «Фенербахче», написал в Твиттере прощальное сообщение для фанатов.

«Спасибо за все, «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня завершается один из самых красивых этапов в моей карьере. Я жил мечтой носить футболку одного из крупнейших клубов мира. Переживая взлеты и падения, я ухожу с убеждением, что всегда выкладывался по максимуму на всех тренировках и играх.

«Это были пять лет настоящей мечты для меня и моей семьи. Я буду вечно благодарен за эту возможность. Навсегда красный!»

«Манчестер Юнайтед» договорился с турецким клубом о продаже Фреда за общую сумму около 15 миллионов евро.

 

 

3 комментария

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Арнай Кобентаев
Питбуль заслуживает уважения своим отношеним к делу.
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Чёрный тюльпан
Если учитывать уровень МЮ за период присутствия Фреда, то он соответствовал уровню. Если цеплять всё таки исторический бэкграунд Фергюсона, то понятное дело, что болельщики не такого уровня игрока хотели бы видеть. То есть бразилец - это не уровень именитых клубов, он даже для бразильца выглядел каким-то бракованным, но моментами были, конечно, проблески бразильской техники, которые как раз и представлены в его прощальном видео для болельщиков. Правда хронометраж этого видео как раз подтверждает мой тезис относительно его уровня. Да, в желании его не упрекнёшь, но он по сути этим и брал. Желание в сочетании с его потрясающей выносливостью компенсировали заурядность в технической оснащённости что в атаке, что в обороне. Эррера, которого в параллель приводили Фреду, всё таки был посильнее и в передачах и уж тем более в обороне. Ударить в принципе тоже мог не на последний ярус стадиона в отличие от бразильца. В любом случае пастору Фреду только удачи в будущем. В скандалы не вляпывался, всегда ходил с улыбкой до ушей, болельщикам не отказывал в фотографиях и автографах.
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Gatsby !!!
McFred forever
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