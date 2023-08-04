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«Он ничего не изменит для «Манчестер Юнайтед»: Хейлунд не убедил Линекера

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Расмус Хейлунд
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Говоря о потенциальном подписании Расмуса Хейлунда, Гари Линекер сказал: «Манчестер Юнайтед» потратил много денег на 20-летнего датского нападающего Расмуса Хейлунда из  «Аталанты», и я не могу сказать, что много его видел.

«Возможно, они видят его в долгосрочной перспективе, но я не уверен, что он что-то для них изменит».

Хейлунд подписал пятилетний контракт с «Юнайтед» после того, как «красные дьяволы» согласовали сделку с «Аталантой» на 72 миллиона фунтов стерлингов за нападающего.

Хейлунд забил всего девять голов в 20 матчах Серии А в прошлом сезоне.

 

4 комментария

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«… и я не могу сказать, что много его видел», «но я не уверен, что он что-то для них изменит». Не видел как он играет, но оценку дал. Уровень экспертизы Гари Линекер.
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Ответ Mekanych Red Devil
«… и я не могу сказать, что много его видел», «но я не уверен, что он что-то для них изменит». Не видел как он играет, но оценку дал. Уровень экспертизы Гари Линекер.
Тут многие комментируют по его заветам😀
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8,9,10,16. Так сколько он забил !?
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Ответ Mekanych Red Devil
«… и я не могу сказать, что много его видел», «но я не уверен, что он что-то для них изменит». Не видел как он играет, но оценку дал. Уровень экспертизы Гари Линекер.
Линекер обkekaлся как в 1990-м на поле
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