Говоря о потенциальном подписании Расмуса Хейлунда, Гари Линекер сказал: «Манчестер Юнайтед» потратил много денег на 20-летнего датского нападающего Расмуса Хейлунда из «Аталанты», и я не могу сказать, что много его видел.

«Возможно, они видят его в долгосрочной перспективе, но я не уверен, что он что-то для них изменит».

Хейлунд подписал пятилетний контракт с «Юнайтед» после того, как «красные дьяволы» согласовали сделку с «Аталантой» на 72 миллиона фунтов стерлингов за нападающего.

Хейлунд забил всего девять голов в 20 матчах Серии А в прошлом сезоне.