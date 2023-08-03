Хейлунд вот-вот официально станет игроком «Юнайтед»! А это значит, что пришло время узнать правильное произношение его фамилии 🗣👂
Рассказывает сам Расмус.
Этим летом в команде тен Хага появится долгожданный форвард — «Юнайтед» смог договориться с «Аталантой» о трансфере Хейлунда. Датчанин прошел медобследование и в четверг, как сообщил Фабрицио Романо, уже подписал все бумаги.
20-летний Расмус подписал с «красными дьяволами» контракт на пять лет, так что этот парень наверняка надолго задержится на «Олд Траффорд». И это значит, что пора раз и навсегда выяснить, как произносится его фамилия.
Датский нападающий провел мастер-класс по произношению на встрече с фанатами — смотрим и запоминаем:
Один из поклонников в зале предположил, что фамилию Расмуса стоит произносить как «Хойлунд», но, как оказывается, правильно будет — «Хойлун».
Будем ждать, как трибуны будут распевать «Хойлун» после его первого гола на «Олд Траффорд»!
5 комментариев