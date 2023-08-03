Рассказывает сам Расмус.

Этим летом в команде тен Хага появится долгожданный форвард — «Юнайтед» смог договориться с «Аталантой» о трансфере Хейлунда. Датчанин прошел медобследование и в четверг, как сообщил Фабрицио Романо, уже подписал все бумаги.

20-летний Расмус подписал с «красными дьяволами» контракт на пять лет, так что этот парень наверняка надолго задержится на «Олд Траффорд». И это значит, что пора раз и навсегда выяснить, как произносится его фамилия.

Датский нападающий провел мастер-класс по произношению на встрече с фанатами — смотрим и запоминаем:

Один из поклонников в зале предположил, что фамилию Расмуса стоит произносить как «Хойлунд», но, как оказывается, правильно будет — «Хойлун».

Будем ждать, как трибуны будут распевать «Хойлун» после его первого гола на «Олд Траффорд»!