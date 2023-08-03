United Tweets
Блог

Хейлунд вот-вот официально станет игроком «Юнайтед»! А это значит, что пришло время узнать правильное произношение его фамилии 🗣👂

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Расмус Хейлунд
Футбол Футбол

Рассказывает сам Расмус.

Этим летом в команде тен Хага появится долгожданный форвард — «Юнайтед» смог договориться с «Аталантой» о трансфере Хейлунда. Датчанин прошел медобследование и в четверг, как сообщил Фабрицио Романо, уже подписал все бумаги.

20-летний Расмус подписал с «красными дьяволами» контракт на пять лет, так что этот парень наверняка надолго задержится на «Олд Траффорд». И это значит, что пора раз и навсегда выяснить, как произносится его фамилия.

Датский нападающий провел мастер-класс по произношению на встрече с фанатами — смотрим и запоминаем:

Один из поклонников в зале предположил, что фамилию Расмуса стоит произносить как «Хойлунд», но, как оказывается, правильно будет — «Хойлун».

Будем ждать, как трибуны будут распевать «Хойлун» после его первого гола на «Олд Траффорд»!

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучше всего его фамилию скажет Евсеев
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А ещё желательно чтоб у него было фотка профиля...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орлов лучше всех говорит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоже самое и у Холанна, Д не произносится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Freedoms
А ещё желательно чтоб у него было фотка профиля...
пускай он наденет футболку мю тогда поставят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий