Тен Хаг наконец получит своего форварда.

Одной из главных целей «Юнайтед» на это лето был трансфер нападающего, который будет реализовывать все те моменты, что создает команда. Клуб охотился за Харри Кейном, но, как стало ясно, что это невозможно, переключился на 20-летнего Расмуса Хейлунда.

Форвард «Аталанты» горел желанием присоединиться к «красным дьяволам», и манкунианцы не стали медлить. Как только трансфер Андре Онана был завершен, «Юнайтед» бросил все силы на переговоры с «Аталантой», и спустя меньше чем две недели датчанин уже прилетел в Англию.

Вчера игрока заметили подъезжающим к Каррингтону для прохождения медосмотра.

Фабрицио Романо сообщил, что Расмус успешно прошел медицинские тесты во вторник вечером, а финальный осмотр состоялся в среду утром. Журналист также добавил, что подписание документов должно состояться тоже в среду.

Если верить информации от Sky Sports, то официальное объявление о переходе Хейлунда стоит ждать к концу недели, возможно, в выходные.

«Красные дьяволы» на славу поработали этим летом, и ведь это еще не конец.