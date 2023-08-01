United Tweets
Блог

Трансфер Хейлунда должен быть оформлен уже на этой неделе 🔥🔥 Датчанин прошел медосмотр в Каррингтоне

Аталанта Аталанта
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Расмус Хейлунд
Футбол Футбол

Тен Хаг наконец получит своего форварда.

Одной из главных целей «Юнайтед» на это лето был трансфер нападающего, который будет реализовывать все те моменты, что создает команда. Клуб охотился за Харри Кейном, но, как стало ясно, что это невозможно, переключился на 20-летнего Расмуса Хейлунда.

Форвард «Аталанты» горел желанием присоединиться к «красным дьяволам», и манкунианцы не стали медлить. Как только трансфер Андре Онана был завершен, «Юнайтед» бросил все силы на переговоры с «Аталантой», и спустя меньше чем две недели датчанин уже прилетел в Англию.

Вчера игрока заметили подъезжающим к Каррингтону для прохождения медосмотра.

Фабрицио Романо сообщил, что Расмус успешно прошел медицинские тесты во вторник вечером, а финальный осмотр состоялся в среду утром. Журналист также добавил, что подписание документов должно состояться тоже в среду.

Если верить информации от Sky Sports, то официальное объявление о переходе Хейлунда стоит ждать к концу недели, возможно, в выходные.

«Красные дьяволы» на славу поработали этим летом, и ведь это еще не конец.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
очень крутое подписание
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий