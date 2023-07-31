Эрик тен Хаг потребовал от Джейдона Санчо больше результативных действий.

«Он должен постоянно показывать, что может внести огромный вклад. Когда вы нападающий, голы и ассисты являются ключевым показателем.

Это основа. Забивая голы и отдавая передачи, вы соответствуете стандартам, которые мы ожидаем от нападающих».

«Он в очень хорошем настроении. У него много энергии — мы все это видели с того момента, как он вернулся. Он хочет наслаждаться футболом и быть успешным».

Санчо изо всех сил пытаеся оправдать высокие ожидания в «Манчестер Юнайтед» . Он продемонстрировал проблески во второй половине прошлого сезона, кульминацией которого стало 10 голов.