«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Ниццы» Жана-Клэра Тодибо в качестве замены Магуайру.

Фабрицио Романо сказал: «Тодибо остается одним из имен, которые «Манчестер Юнайтед» ценит, и у него были контакты с командой в конце мая или начале июня».

Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан в настоящее время являются основными защитниками Эрика тен Хага, но оба время от времени боролись с травмами во время кампании 22/23.

Известный своей физической подготовкой, Тодибо классно справляется с отборами и перехватами. Француз провел 46 матчей во всех соревнованиях, впечатляюще помог своей команде сыграть на ноль в 11 матчах.

Тодибо совершал в среднем 2,2 отбора мяча и 1,2 перехвата за матч, что ставит его в 10% лучших по оборонительной статистике в Лиге 1.

Для сравнения, у Личи было 2 отбора мяча и 1,2 перехвата, а у Варана — 1 и 0,4 соответственно.