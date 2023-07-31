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«Манчестер Юнайтед» нацелился на мощного защитника с большим количеством отборов и перехватов, чем у Варана и Личи

Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Ниццы» Жана-Клэра Тодибо в качестве замены Магуайру. 

Фабрицио Романо сказал: «Тодибо остается одним из имен, которые «Манчестер Юнайтед» ценит, и у него были контакты с командой в конце мая или начале июня».

Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан в настоящее время являются основными защитниками Эрика тен Хага, но оба время от времени боролись с травмами во время кампании 22/23.

Известный своей физической подготовкой, Тодибо классно справляется с отборами и перехватами. Француз провел 46 матчей во всех соревнованиях, впечатляюще помог своей команде сыграть на ноль в 11 матчах.

Тодибо совершал в среднем 2,2 отбора мяча и 1,2 перехвата за матч, что ставит его в 10% лучших по оборонительной статистике в Лиге 1.

Для сравнения, у Личи было 2 отбора мяча и 1,2 перехвата, а у Варана — 1 и 0,4 соответственно.

 

2 комментария

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Руслан
Решайте вопрос быстрее тогда. Чего ждать.
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Антон Локтев
Ответ Руслан
Решайте вопрос быстрее тогда. Чего ждать.
Перебор с защитниками может быть. Раздевалка не резиновая и бюджет еще. Надо избавляться от ненужных игроков в первую очередь. У МЮ много тех, кто не тянет уровень клуба
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