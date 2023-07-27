Летом прошлого года Кристиан Эриксен перебрался в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

За год в футболке «красных дьяволов» датчанин провел 44 матча, в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. В беседе с изданием Manchester Evening News Эриксен оценил свой первый сезон в «Юнайтед»:

«Оглядываясь на все, что произошло в прошлом, могу сказать, что я очень счастлив и рад, что принял решение перейти в «МЮ». Конечно, мне не повезло с травмой в середине сезона, не будем забывать о зимнем чемпионате мира, который все испортил.

Но я доволен своим первым сезоном. У меня были прекрасные летние каникулы со своей семьей, было приятно отключиться и просто сосредоточиться на совместном времени с родными. Это был долгий сезон, думаю, что каждый сезон тяжелый. Ты всегда чувствуешь, что тебе нужен перерыв. Этот сезон ничем не отличался, просто было приятно отдохнуть несколько недель и побыть где-нибудь в другом месте. Приятно вернуться и быть с ребятами. Все наслаждались отдыхом, так что атмосфера в команде хорошая».

Согласны с оценкой Эриксена? Как вам игра Кристиана за «МЮ»?