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«МЮ» назвал цену за Мактоминея. «Вест Хэм» может не захотеть платить столько

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«Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в подписании Скотта Мактоминея в летнее трансферное окно в качестве прямой замены Деклану Райсу.

Как сообщает talkSPORT, «Манчестер Юнайтед» готов принять предложение в размере 40 миллионов фунтов стерлингов, чтобы полузащитник покинул клуб этим летом.

Еще неизвестно, заплатят ли «молотобойцы» такой гонорар за игрока, который явно не тот, кого Эрик тен Хаг считает важным.

В прошлом сезоне Мактоминей принял участие в 39 играх во всех турнирах, приход Мэйсона Маунта может еще больше ограничить его игровое время в сезоне 2023/24.

 

1 комментарий

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Censormorum
Скотт конечно же не стоит этих денег. Но все знают, что у ВХ есть много денег от продажи Райса. За 30 млн заказал бы ему билет до Лондона.
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