«Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в подписании Скотта Мактоминея в летнее трансферное окно в качестве прямой замены Деклану Райсу.

Как сообщает talkSPORT, «Манчестер Юнайтед» готов принять предложение в размере 40 миллионов фунтов стерлингов, чтобы полузащитник покинул клуб этим летом.

Еще неизвестно, заплатят ли «молотобойцы» такой гонорар за игрока, который явно не тот, кого Эрик тен Хаг считает важным.

В прошлом сезоне Мактоминей принял участие в 39 играх во всех турнирах, приход Мэйсона Маунта может еще больше ограничить его игровое время в сезоне 2023/24.