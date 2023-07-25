Эрик тен Хаг ответил на вопросы о том, как наигрывал Джейдона Санчо в качестве фальшивого № 9 в предсезонных играх «Манчестер Юнайтед».

Он сказал: «Он хорошо справляется с этой ролью, Джейдон лучший на этих позициях".

Похоже, что Тен Хаг стремится использовать Санчо на более центральной позиции, чем на ролях правого или левого фланга, которые являются его естественными, и где он играл на протяжении всей своей карьеры.

Англичанин был одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом», забив блестящий гол.