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«У него все хорошо»: Тен Хаг называет лучшую позицию Санчо

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопросы о том, как наигрывал Джейдона Санчо в качестве фальшивого № 9 в предсезонных играх «Манчестер Юнайтед».

Он сказал: «Он хорошо справляется с этой ролью, Джейдон лучший на этих позициях".

Похоже, что Тен Хаг стремится использовать Санчо на более центральной позиции, чем на ролях правого или левого фланга, которые являются его естественными, и где он играл на протяжении всей своей карьеры.

Англичанин был одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом», забив блестящий гол.

 

3 комментария

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Street Fighter
«фальшивого № 9»?

Вы хоть проверяете, что публикуете ? Или тупо из переводчика текст вставляете?
+3
0
+3
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LoveRugby&MU
Ответ Street Fighter
«фальшивого № 9»? Вы хоть проверяете, что публикуете ? Или тупо из переводчика текст вставляете?
😂
+1
0
+1
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Чёрный тюльпан
Ответ Street Fighter
«фальшивого № 9»? Вы хоть проверяете, что публикуете ? Или тупо из переводчика текст вставляете?
Так у них новости фальшивые тут и блог примерно такой же.
0
0
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