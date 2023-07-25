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«Чем раньше это произойдет, тем лучше». Тен Хаг хочет нового нападающего, как можно скорее

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Расмус Хейлунд
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Эрик тен Хаг отреагировал на слухи об активном поиске нового нападающего «МЮ».

«Мы прогрессируем, и знаем, как это работает. Я могу сказать, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы найти нападающего.

Чем раньше это произойдет, тем лучше, потому что мы должны интегрировать игрока в команду, найти новый способ игры. В идеальном случае он уже был бы здесь, но мы не всегда получаем то, чего ждем. Приходится иметь дело с тем, что есть», - заявил наставник «Юнайтед».

Итальянский журналист Альфредо Педулла сообщил, что красные дьяволы готовы сделать первое предложение за нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунд. Это произойдет в ближайшие дни.

3 комментария

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Serdar Muhatov
у тебя есть Гринвуд, который в разы лучше того же Марсиаля. заигрывай его пока есть время и возможность, а не страдай ерундой!!!!
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Serdar Muhatov
Гринвуд играет обоими ногами и будет идеальным центром, в этом я уверен, его уже ставили на эту позицию в своё время. за не имениям не кого на этоу позицию, можно бы и попробовать. сильно сомневаюсь что он на много хуже того же Хейлунда, за которого собираются отвалить большие деньги
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KAIR. BISHKEK
Ответ Serdar Muhatov
у тебя есть Гринвуд, который в разы лучше того же Марсиаля. заигрывай его пока есть время и возможность, а не страдай ерундой!!!!
Гринвуд правый вингер, форварда в МЮ нет уже 2 сезон
+1
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