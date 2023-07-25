Эрик тен Хаг отреагировал на слухи об активном поиске нового нападающего «МЮ».

«Мы прогрессируем, и знаем, как это работает. Я могу сказать, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы найти нападающего.

Чем раньше это произойдет, тем лучше, потому что мы должны интегрировать игрока в команду, найти новый способ игры. В идеальном случае он уже был бы здесь, но мы не всегда получаем то, чего ждем. Приходится иметь дело с тем, что есть», - заявил наставник «Юнайтед».

Итальянский журналист Альфредо Педулла сообщил, что красные дьяволы готовы сделать первое предложение за нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунд. Это произойдет в ближайшие дни.