В конце мая получил повреждение.

По данным источников, Антони Марсьяль примет участие в полноценных тренировках «Юнайтед» уже на этой неделе.

Француз получил разрыв подколенного сухожилия 28 мая в матче против «Фулхэма» (2:1). До сих пор Антони тренировался отдельно в Каррингтоне, а затем на первой базе «МЮ» во время американского турне.

Однако Эрик тен Хаг хочет, чтобы форвард участвовал в тренировках команды на второй базе − комплексе Ла Джолла, что в Сан-Диего.

Во вторник молодежная команда «Юнайтед» сыграет с «Рексхэмом», а в среду старшая отправится в Хьюстон на матч с «Мадридом». В воскресенье команда Тен Хага завершит турне по США игрой против «Дортмунда» в Лас-Вегасе.

В отсутствие Марсьяля и нового форварда тренер в товарищеских матчах выпускал на его позиции Джейдона Санчо. В матче с «Арсеналом» англичанин забил второй гол команды. Вполне вероятно, что позиция «ложной девятки» станет для него на время основной.

Тен Хаг считает положительным тот факт, что Санчо может опускаться в глубину поля и выносить мяч вперед из центральной зоны.