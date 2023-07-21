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«Юнайтед» активно работает над трансфером Хейлунда. Руни считает, что идеальным был бы другой вариант

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Вряд ли его отпустят в Манчестер.

В последние недели все громче слухи о том, что «МЮ» следит за форвардом «Аталанты» Расмусом Хейлундом. Однако экс-форвард «красных дьяволов» Уэйн Руни считает, что приобретение Харри Кейна, а не датчанина, дало бы его бывшему клубу гораздо больше шансов на борьбу за титулы.

Уэйн Руни сказал в интервью The Sun следующее: «Для меня идеальным игроком в «Юнайтед» был бы Харри Кейн. Похоже, что в «Тоттенхэме» его взяли в заложники! Ему очень трудно выбрать оттуда. Если бы у «МЮ» был бы Кейн, то это значительно повысило бы шансы на победу и конкуренцию. Но произойдет ли это, предстоит выяснить».

В «Юнайтед» отправляют многих форвардов, в том числе и Кейна. У англичанина осталось всего 12 месяцев по контракту, что означает, что следующим летом он может уйти бесплатно. Владельцы клуба установили за него на лето огромную сумму выкупа.

2 комментария

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stanvixx
Какая неожиданность! Все же думали что Хёйлунд приоритет для МЮ номер 1, а Кейн так, на подхвате, если никого не удастся подписать. Вот это поворот )
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Батыр Баба
Как по мне,можно было бы договорится с Кейном для след.сезона,а сейчас взять какого нибудь пенсионера на годик и все ништяк.
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