Попытка не пытка.

Сэр Алекс Фергюсон известен тем, что за словом в карман не лезет, но его ответ на просьбу одного из игроков об оплачиваемом отпуске был по-настоящему хорош.

В прошлом сезоне главные соперники «красных дьяволов» − «Манчестер Сити» − повторили достижение 1999 года, то есть взяли требл. Все мы видели, как активно праздновал этот успех Джек Грилиш, но ни один игрок команды Гвардиолы не решился на то, что в свое время сделал форвард «Юнайтед» Дуайт Йорк − попросить целый год отпуска.

В эфире UTD Podcast Йорк вспомнил, как он в шутку попросил Ферги об отпуске сразу после победного финала Лиги чемпионов, в котором со счетом 2:1 была обыграна «Бавария».

«Что еще можно сделать в футболе после того, как достиг такого триумфа? Я был на седьмом небе от счастья. Тогда еще летали «Конкорды» (сверхзвуковые самолеты, которые перестали летать в 2003 году, − прим.), и я помню, что мы отправились в Нью-Йорк. В те времена тебе могли дать доступ к пилоту. Я добрался до города и подумал: «Чего я еще могу добиться?» Все остальное будет провалом или посчитают за провал».

«Я зашел в кабинет главного тренера и сказал: «Что мы делаем дальше? После завоевания чемпионского титула делать больше нечего. Могу ли я год отдохнуть от футбола с сохранением зарплаты? На следующий год вернусь в команду».

«Честно говоря, я не знаю, что заставило меня так думать. Что еще мы можем сделать как команда? Да, мы можем повторить это, но если не получится, то команда будет лузером. Если и был момент, когда ты можешь попросить о чем-то босса, то это был именно он. Мне нечего было терять».

Однако Алекс Фергюсон не оценил такую шутку и грубо ответил форварду.

«Он мог только сказать мне, чтобы я пошел куда подальше. Он так и сказал: «Свали отсюда (f*** off) и потеряйся». Это была шутка, но если бы он сказал взять годовой отпуск, я бы так и сделал. Но я знал, что такого не будет, потому решил попробовать».