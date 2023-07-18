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«МЮ» согласовал личные условия с Хейлундом. Помешать переходу может трансферная стоимость нападающего

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Фабрицио Романо называл Хейлунда главной трансферной целью «Юнайтед» после подписания Онана. Похоже, «дьяволы» серьезно настроены на покупку датчанина.

По данным The Athletic, «МЮ» согласовал личные условия с молодым нападающим, который стремится перебраться на «Олд Траффорд». Камнем преткновения может стать трансферная стоимость игрока. Сообщается, что «Аталанта» отказывается продавать Расмуса за сумму ниже 80 млн фунтов стерлингов.

Тен Хаг хочет видеть в своей команде нового нападающего. Трансферы Осимхена из «Наполи» и Кейна из «Тоттенхэма» провернуть будет практически невозможно, потому «красные дьяволы» сосредоточились на подписании молодого дарования «Аталанты».

В прошлом сезоне Хейлунд за 34 матча успел забить 10 голов и отдать 4 ассиста во всех соревнованиях.

Сможет ли «Юнайтед» перевезти юношу в Манчестер?

6 комментариев

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Mark Malik
Что нашли в нем... в Италии наотскакивало от него десяток раз и уже главная трансферная цель МЮ. Менеджеры 🤦🏻‍♂️ На Моффи (в Ниццу перешёл этим летом, в прошлом сезоне забил 18 мячей в 36 матчей в лиге 1) даже не взглянули, Балогун не существует для них (с 21 голом в 37 матчах той же лиги 1), Джексона упустили в Челси... Зато давайте за Хейлунда сотку закинем 👍
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Jazzzz
Ну естессна!
Что ЕЩЕ может помешать переходу…))
+1
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Чёрный тюльпан
Не знаю, на сколько можно доверять этому инсайдеру (Грейму Бэйли) для talkSPORT, но он сообщает, что Челси заинтересован в Магуайре из-за того, что Фофана выбыл.
https://twitter.com/GraemeBailey/status/1681319468855697408
+1
0
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Bego Yusupov
Ответ Jazzzz
Ну естессна! Что ЕЩЕ может помешать переходу…))
70млн это же так круто да ещё и в чемпионате Италии забил 9 голов в 32 матчах
+1
0
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ViK Satana
Ответ Bego Yusupov
70млн это же так круто да ещё и в чемпионате Италии забил 9 голов в 32 матчах
сарказма не хватает,бро)
0
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Bego Yusupov
Ответ ViK Satana
сарказма не хватает,бро)
а ну ладно
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