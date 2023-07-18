Фабрицио Романо называл Хейлунда главной трансферной целью «Юнайтед» после подписания Онана. Похоже, «дьяволы» серьезно настроены на покупку датчанина.

По данным The Athletic, «МЮ» согласовал личные условия с молодым нападающим, который стремится перебраться на «Олд Траффорд». Камнем преткновения может стать трансферная стоимость игрока. Сообщается, что «Аталанта» отказывается продавать Расмуса за сумму ниже 80 млн фунтов стерлингов.

Тен Хаг хочет видеть в своей команде нового нападающего. Трансферы Осимхена из «Наполи» и Кейна из «Тоттенхэма» провернуть будет практически невозможно, потому «красные дьяволы» сосредоточились на подписании молодого дарования «Аталанты».

В прошлом сезоне Хейлунд за 34 матча успел забить 10 голов и отдать 4 ассиста во всех соревнованиях.

Сможет ли «Юнайтед» перевезти юношу в Манчестер?