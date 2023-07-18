Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» объявит о новом контракте с Маркусом Рэшфордом. Англичанин посвятил свое будущее «красным дьяволам» до 2028 года.

Проявив себя в прошлом сезоне, Рэшфорд может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба. Однако в отчете говорится об обратном.

Daily Mail утверждает, что новая заработная плата Рэшфорда составляет около 300 000 фунтов стерлингов в неделю, что на 50 000 фунтов стерлингов в неделю больше, чем его текущий контракт.

Это означает, что Джейдон Санчо с доходом в 350 000 фунтов останется самым высокооплачиваемым игроком клуба после ухода Давида де Хеа.

Рафаэль Варан (340 000 фунтов стерлингов) занимает второе место, а Рэшфорд делит третье с Каземиро.