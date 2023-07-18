Рэшфорд заработает меньше, чем Санчо по новому контракту: зарплаты «МЮ»
Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» объявит о новом контракте с Маркусом Рэшфордом. Англичанин посвятил свое будущее «красным дьяволам» до 2028 года.
Проявив себя в прошлом сезоне, Рэшфорд может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба. Однако в отчете говорится об обратном.
Daily Mail утверждает, что новая заработная плата Рэшфорда составляет около 300 000 фунтов стерлингов в неделю, что на 50 000 фунтов стерлингов в неделю больше, чем его текущий контракт.
Это означает, что Джейдон Санчо с доходом в 350 000 фунтов останется самым высокооплачиваемым игроком клуба после ухода Давида де Хеа.
Рафаэль Варан (340 000 фунтов стерлингов) занимает второе место, а Рэшфорд делит третье с Каземиро.
Уже за последние 2 года писали несколько раз, что зп у него 200.000+бонусы. Такая же цифра указана на всех ресурсах.
Теперь опять по новой - «300 000 фунтов в неделю, что на 50 000 больше предыдущего контракта»
Перестаньте считать. По ведомости после ухода Криштиану и Давида, Джонса, и еще игроков, которым платили просто так, теперь вообще вопросов нет.