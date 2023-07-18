United Tweets
Блог

Рэшфорд заработает меньше, чем Санчо по новому контракту: зарплаты «МЮ»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» объявит о новом контракте с Маркусом Рэшфордом. Англичанин посвятил свое будущее «красным дьяволам» до 2028 года. 

Проявив себя в прошлом сезоне, Рэшфорд может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба. Однако в отчете говорится об обратном. 

Daily Mail утверждает, что новая заработная плата Рэшфорда составляет около 300 000 фунтов стерлингов в неделю, что на 50 000 фунтов стерлингов в неделю больше, чем его текущий контракт.

Это означает, что Джейдон Санчо с доходом в 350 000 фунтов останется самым высокооплачиваемым игроком клуба после ухода Давида де Хеа. 

Рафаэль Варан (340 000 фунтов стерлингов) занимает второе место, а Рэшфорд делит третье с Каземиро. 

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pushkin_CR7
Опять сплошной буквенный мусор.
Уже за последние 2 года писали несколько раз, что зп у него 200.000+бонусы. Такая же цифра указана на всех ресурсах.
Теперь опять по новой - «300 000 фунтов в неделю, что на 50 000 больше предыдущего контракта»
Перестаньте считать. По ведомости после ухода Криштиану и Давида, Джонса, и еще игроков, которым платили просто так, теперь вообще вопросов нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий