Любопытный поворот.

Агент нападающего «Порту» Мехди Тареми намекнул в социальных сетях, что его клиент может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

«Красные дьяволы» уже подписали Мэйсона Маунта этим летом, а сейчас они активно работают над трансфером вратаря «Интера» Андре Онана. Однако еще с весны известно, что в первую очередь тен Хаг хочет пополнить свою команду опытным форвардом. Сначала манкунианцы пытались договориться о переходе Харри Кейна, а после, по сообщениям СМИ, переключились на Расмуса Хейлунда.

Датский нападающий, как сообщается, очень хочет перейти на «Олд Траффорд», однако «Аталанта» требует за него кругленькую сумму, а сам игрок не имеет большого опыта игры в топ лигах.

Теперь у «красных дьяволов», кажется, появился еще один претендент на место в команде, если верить намекам агента игрока.

Борна Хорамдель, представляющий интересы Мехди Тареми, опубликовал в своих соцсетях фотографию эмблемы «Юнайтед», висящей при входе на «Олд Траффорд».

Новостей, связывающих 30-летнего иранского нападающего с переходом в «Юнайтед», практически не было, но, возможно, в этом есть смысл.

Иранец забил впечатляющие 29 голов за «Порту» в прошлом сезоне, при этом его можно купить за скромную сумму в размере 17 миллионов фунтов стерлингов, как сообщает португальское издание O Jogo. Известно, что «Арсенал» заинтересован в подписании Тареми, но, судя по всему, в этой гонке у Микеля Артеты появились соперники.

Manchester Evening News добавил, что выложенная фотография был сделана не сегодня, но это не отменяет того факта, что какие-то переговоры явно имели место.

Как вам такой вариант?