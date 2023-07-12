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Агент иранского форварда намекнул, что его клиент может стать игроком «Юнайтед». Этого футболиста никак не связывали с «красными дьяволами»

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Мехди Тареми Мехди Тареми
Футбол Футбол

Любопытный поворот.

Агент нападающего «Порту» Мехди Тареми намекнул в социальных сетях, что его клиент может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

«Красные дьяволы» уже подписали Мэйсона Маунта этим летом, а сейчас они активно работают над трансфером вратаря «Интера» Андре Онана. Однако еще с весны известно, что в первую очередь тен Хаг хочет пополнить свою команду опытным форвардом. Сначала манкунианцы пытались договориться о переходе Харри Кейна, а после, по сообщениям СМИ, переключились на Расмуса Хейлунда.

Датский нападающий, как сообщается, очень хочет перейти на «Олд Траффорд», однако «Аталанта» требует за него кругленькую сумму, а сам игрок не имеет большого опыта игры в топ лигах.

Теперь у «красных дьяволов», кажется, появился еще один претендент на место в команде, если верить намекам агента игрока.

Борна Хорамдель, представляющий интересы Мехди Тареми, опубликовал в своих соцсетях фотографию эмблемы «Юнайтед», висящей при входе на «Олд Траффорд».

Новостей, связывающих 30-летнего иранского нападающего с переходом в «Юнайтед», практически не было, но, возможно, в этом есть смысл.

Иранец забил впечатляющие 29 голов за «Порту» в прошлом сезоне, при этом его можно купить за скромную сумму в размере 17 миллионов фунтов стерлингов, как сообщает португальское издание O Jogo. Известно, что «Арсенал» заинтересован в подписании Тареми, но, судя по всему, в этой гонке у Микеля Артеты появились соперники.

Manchester Evening News добавил, что выложенная фотография был сделана не сегодня, но это не отменяет того факта, что какие-то переговоры явно имели место.

Как вам такой вариант?

4 комментария

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Ivchev
Вообще-то вариант, почему бы и нет. Топа сейчас все равно получается нельзя взять, ни Осимхена, ни Кейна. Других подобного уровня просто нет. А брать условного Коло Муани или Хейлунда за под сотню млн - не стоит. Риск что не заиграет такой же, как и с Тареми. Только он стоит в 5 раз дешевле. Но понятно что это временный вариант конечно.
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Максим Маслов
30 лет. Много забивает. Надо брать в паре с Хойлундом
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Тюменский медвежонок
хуже точно не будет, ибо смотреть на Рэшфорда как нападающего уже сил нет и терпения
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Чёрный тюльпан
Про Тареми ещё в середине июня вбрасывали (ага, не связывали его с МЮ): https://www.transfermarkt.com/manchester-united-interested-in-mehdi-taremi/thread/forum/180/thread_id/14983
Проверяй источники, Анна Стебакова!
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