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«МЮ» заинтересован в продаже Джейдона Санчо сопернику из верхушки АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» и Эрик тен Хаг готовы предпринять необходимые шаги, чтобы попрощаться с Джейдоном Санчо уже этим летом.

По данным Independent, на последних переговорах о будущем полузащитника рассматривался вариант с продажей Санчо «Тоттенхэму». Издание добавляет, что «дьяволы» хотят попробовать включить Джейдона в сделку о подписании Кейна. Independent называет Харри главной трансферной целью «Юнайтед» после подписания Маунта.

«Шпоры», может, и заинтересованы в трансфере Санчо, но Дэниэл Леви по-прежнему отказывается рассматривать возможность продажи Кейна сопернику из топ-4 Премьер-лиги, пишет Independent.

«Юнайтед» все же может расстаться с Джейдоном. По информации Sky Sport Deutschland, дортмундская «Боруссия» думает над арендой своего экс-игрока.

Где Санчо начнет следующий сезон, как думаете?

2 комментария

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Руслан Чесебиев
К Джейдону нужно нам прибавить своего Харри и забрать у тотенхема их Харри и тогда это будет сделка века. Харрю на Харрю так сказать
+5
0
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гермес 1989
Ответ Руслан Чесебиев
К Джейдону нужно нам прибавить своего Харри и забрать у тотенхема их Харри и тогда это будет сделка века. Харрю на Харрю так сказать
Тогда и Марсю в придачу) Был бы трансфер века)
+1
0
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