«Манчестер Юнайтед» и Эрик тен Хаг готовы предпринять необходимые шаги, чтобы попрощаться с Джейдоном Санчо уже этим летом.

По данным Independent, на последних переговорах о будущем полузащитника рассматривался вариант с продажей Санчо «Тоттенхэму». Издание добавляет, что «дьяволы» хотят попробовать включить Джейдона в сделку о подписании Кейна. Independent называет Харри главной трансферной целью «Юнайтед» после подписания Маунта.

«Шпоры», может, и заинтересованы в трансфере Санчо, но Дэниэл Леви по-прежнему отказывается рассматривать возможность продажи Кейна сопернику из топ-4 Премьер-лиги, пишет Independent.

«Юнайтед» все же может расстаться с Джейдоном. По информации Sky Sport Deutschland, дортмундская «Боруссия» думает над арендой своего экс-игрока.

Где Санчо начнет следующий сезон, как думаете?