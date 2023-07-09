С приходом новых игроков место бразильца под вопросом.

По данным Фабрицио Романо, Фред поменял своих агентов в надежде на то, что новые смогут найти ему другую команду. Игрок настроен на уход из «Юнайтед».

Некоторое время бразильцем интересуется «Фулхэм» и «дачники» уже готовят предложение. Ранее сообщалось, что они не собираются платить даже 20 млн фунтов. На самом деле потенциальное предложение может быть ниже этой суммы.

Однако Романо добавляет, что на бразильца также нацелены клубы из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Фред играл не основную роль в команде Тен Хага. Его контракт истекает в 2024 году. Похоже, что игрок хочет уйти ради большего количества игрового времени.