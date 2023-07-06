Хотя условия казались адекватными.

По данным Daily Mail, дортмундская «Боруссия« больше не заинтересована в подписании Джейдона Санчо на постоянной основе.

Немецкая сторона прекратила интерес после того, как «Юнайтед» отказался отдать игрока в аренду. Ожидается, что второго предложения не будет. Вместо этого немецкий клуб планирует сделать ставку на собственную молодежь.

Дортмундцы опасаются подписывать вингера сейчас, несмотря на многочисленные похвалы в их адрес в прошлом. Если Санчо не удастся перейти в новый клуб, у него будет не так много времени, чтобы убедить Тен Хага в своей нужности.