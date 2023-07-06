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Санчо не вернется в «Дортмунд». Предложение немецкого клуба не удовлетворило «Юнайтед»

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Хотя условия казались адекватными.

По данным Daily Mail, дортмундская «Боруссия« больше не заинтересована в подписании Джейдона Санчо на постоянной основе.

Немецкая сторона прекратила интерес после того, как «Юнайтед» отказался отдать игрока в аренду. Ожидается, что второго предложения не будет. Вместо этого немецкий клуб планирует сделать ставку на собственную молодежь.

Дортмундцы опасаются подписывать вингера сейчас, несмотря на многочисленные похвалы в их адрес в прошлом. Если Санчо не удастся перейти в новый клуб, у него будет не так много времени, чтобы убедить Тен Хага в своей нужности.

2 комментария

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Dato Gedenidze
Мда, перебор у МЮ на флангах атаки и все молодые перспективные: Гарначо, Рэшфорд, Санчо, Эланга, Антони, Пеллистри , Амад и возможно Гринвуд 8 игроков с 3 тремя нужно раставаться. Думаю Санчо и Элангу на продажу, а Пеллистри в аренду...
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Чёрный тюльпан
Либо трансфер, либо пусть дальше сидит на банке. Толку от аренд для МЮ нет, сейчас нужны деньги.
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