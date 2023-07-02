По словам эксперта по трансферам Фабрицио Романо, «Юнайтед» видит в Расмусе Хейлунде огромный потенциал, но вряд ли будет платить за него столько, сколько запрашивает «Аталанта».

Манкунианцы заинтересовались 20-летним Хейлундом после того, как они вышли из гонки, за Харри Кейна. Прошлый сезон стал первым для датчанина на топ-уровне, до этого он выступал за австрийский «Штурм». Он забил 10 голов и отдал 4 ассиста за 1897 минут в 34 матчах за итальянскую команду. Также прошлой осенью он дебютировал на международной арене в составе сборной Дании, и его результаты превзошли все ожидания — 6 голов в 6 матчах.

«Аталанта» не намерена отпускать свою юную звезду просто так — клуб запросил за игрока 70 миллионов евро, как сообщали различные источники. «Красные дьяволы» не могут позволить себе потратить такую сумму этим летом, и в беседе с GiveMeSport Фабрицио Романо рассказал, что думают об этой ситуации в клубе:

«Вы платите 60 или 70 миллионов фунтов стерлингов за игрока, потому что вы покупаете кого-то, кто уже готов оказать влияние на вашу команду. На данном этапе Хейлунд очень хорошо справляется в «Аталанте», но тут речь идет скорее о его потенциале. В некоторые моменты он долгое время находился на скамейке запасных. «Манчестер Юнайтед» считает, что у него невероятный потенциал, но, возможно, цена за него слишком высока».

Как утверждает Corriere dello Sport, «Юнайтед» уже делал первое предложение «Аталанте» на сумму в 35 миллионов евро, но итальянцы отклонили его. Датским нападающим также интересуется «Ювентус», но пока переговоров нет.