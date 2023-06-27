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Архивное видео тен Хага после победы в Кубке Голландии: раньше Эрик не был таким серьезным

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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В 2001 году выиграл главный трофей в своей игровой карьере.

Будучи действующим футболистом голландец выиграл всего два трофея - в 1991 году с «Де Графсхапом» стал победителем второго голландского дивизиона, а ровно спустя 10 лет принес кубок своему главному в карьере клубу - «Твенте» выиграл Кубок Голландии.

Тен Хаг буквально светился от счастья - через год после этого он закончил карьеру игрока.

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