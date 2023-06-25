United Tweets
Блог

Икбал официально стал игроком «Утрехта». В контракте Зидана есть два важных для «Юнайтед» пункта

Утрехт Утрехт
Зидан Икбал Зидан Икбал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
высшая лига Нидерланды высшая лига Нидерланды
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Голландский «Утрехт» официально объявил о переходе Икбала из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 1 млн евро.

В контракте Зидана с новым клубом есть два важных для «МЮ» пункта, утверждает издание MEN. По данным источника, «красные дьяволы» добавили в соглашение юноши пункт о выкупе, а также пункт о продаже, который дает манкунианцам право на получение 40% от суммы его следующего трансфера.

Икбал родился в Манчестере, в 9 лет он попал в структуру «Юнайтед». За основу «дьяволов» юноша впервые выступил в декабре 2021 года – в матче Лиги чемпионов. В сезоне 2022/23 Зидан 17 раз попадал в заявку основы «МЮ», но на поле так и не появился.

Пожелаем Икбалу удачи на новом этапе карьеры.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий