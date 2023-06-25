Голландский «Утрехт» официально объявил о переходе Икбала из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 1 млн евро.

В контракте Зидана с новым клубом есть два важных для «МЮ» пункта, утверждает издание MEN. По данным источника, «красные дьяволы» добавили в соглашение юноши пункт о выкупе, а также пункт о продаже, который дает манкунианцам право на получение 40% от суммы его следующего трансфера.

Икбал родился в Манчестере, в 9 лет он попал в структуру «Юнайтед». За основу «дьяволов» юноша впервые выступил в декабре 2021 года – в матче Лиги чемпионов. В сезоне 2022/23 Зидан 17 раз попадал в заявку основы «МЮ», но на поле так и не появился.

Пожелаем Икбалу удачи на новом этапе карьеры.